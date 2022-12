250 emplois prévus pour accroître les compétences et l'innovation technologique émergente au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON, NB, le 9 déc. 2022 /CNW/ - IBM Canada (NYSE: IBM) a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un Centre d'innovation client (CIC) IBM à Fredericton, avec l'intention de créer jusqu'à 250 nouveaux emplois au Nouveau-Brunswick. Le Centre contribuera au renforcement du secteur de la technologie de la province et appuiera les entreprises afin d'accélérer la transformation numérique grâce à un accès accru aux talents et aux technologies novatrices. Le CIC se concentrera d'abord sur la prestation de services-conseils ainsi que sur les technologies Oracle, le nuage, l'apprentissage machine, l'automatisation des processus robotiques (RPA), l'Internet des objets (IoT), la chaîne de blocs et plus encore.

Le CIC du Nouveau-Brunswick fera partie du réseau mondial IBM des Centres d'innovation client IBM, qui constituent un modèle éprouvé de croissance des technologies et des compétences. Le réseau comprend maintenant cinq centres à travers le Canada, dont Halifax, Montréal, Gatineau et le Centre d'innovation client récemment annoncé à Calgary.

IBM travaille avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick par l'entremise de Opportunities New Brunswick, l'organisme de développement économique principal de cette province, afin d'établir le nouveau CIC.

«Les entreprises canadiennes adoptent aujourd'hui des technologies incluant le nuage hybride et l'intelligence artificielle à un rythme accéléré, et pour réussir la transformation des affaires, il est essentiel que ces entreprises aient les compétences et les talents appropriés en place», a déclaré Dave McCann, président d'IBM Canada. «Nous sommes engagés à soutenir ce besoin croissant en élargissant notre réseau de Centres d'innovation client partout au Canada. Le CIC IBM au Nouveau-Brunswick mettra davantage l'accent de la province sur la promotion des talents locaux, la création d'emplois et l'amélioration de la formation professionnelle».

«Le Nouveau-Brunswick attire les investissements de marques mondiales comme IBM pour étendre ses activités et favoriser la croissance dans notre province, et nous en sommes fiers», a déclaré Arlene Dunn, la ministre responsable d'Opportunités au N.-B. «Bon nombre des entreprises les plus prospères du monde ont découvert notre province en raison de notre combinaison gagnante de personnes, de diversité, d'agilité, d'infrastructure, d'innovation et du faible coût de faire affaire. Grâce à des investissements comme celui-ci, nous bâtissons la réputation du Nouveau-Brunswick en tant que centre TI de renommée mondiale.»

Les postes au centre de Fredericton comprendront des développeurs d'applications, des testeurs techniques, des analystes commerciaux, l'expérience client, les services-conseils en conception, la transformation numérique et plus encore, qui sont tous en demande par les entreprises canadiennes.

Le CIC assumera une partie du centre de sécurité IBM situé également à Fredericton.

L'embauche débutera en janvier. Les candidats intéressés peuvent aller sur www.ibm.com/ca-en/employment

Pour plus d'informations sur IBM Canada, allez à www.ibm.com/ca-fr

Pour plus d'informations sur OpportunitésNouveau-Brunswik, allez à www.onbcanada.ca

