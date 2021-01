La troisième clinique CECTR répond efficacement à un besoin non comblé en matière de dépression et de suicide

VANCOUVER, BC, le 25 janv. 2021 /CNW/ - Le président et chef de la direction de Champignon Brands Inc. (la « Société »), (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTCQB: SHRMF), Roger McIntyre, a annoncé aujourd'hui l'ouverture à Ottawa (Ontario) d'une nouvelle clinique dans le réseau des centres d'excellence canadiens de traitement rapide (CECTR). Cette clinique se joint aux cliniques de Mississauga et de Toronto (cliniques CECTR) pour répondre à un besoin non comblé en matière de dépression et de suicide grâce à une nouvelle thérapie à la kétamine.

« Plus d'une vingtaine d'essais cliniques ont démontré que la kétamine et l'eskétamine ont de rapides et solides effets antidépresseurs sur les patients qui ne réagissent pas aux antidépresseurs classiques. Pendant la pandémie de COVID-19, le besoin de disposer d'un traitement efficace n'a jamais été aussi critique », a dit le Dr Joshua Rosenblat, directeur médical, CECTR. « Le traitement de la dépression à la kétamine est d'un accès très difficile au Canada. Cette troisième clinique devrait permettre à plus de gens d'obtenir ce traitement. »

Le premier du genre au Canada, l'établissement de recherche multidisciplinaire en clinique externe se spécialise dans les traitements rapides et novateurs de l'apparition de la dépression sans se limiter à l'administration intraveineuse de kétamine et intranasale d'eskétamine. Ces thérapies viennent en aide aux patients souffrant d'affections résistantes aux traitements comme les troubles dépressifs majeurs ou les troubles bipolaires.

« En seulement 30 mois dans les deux cliniques en place, nous avons administré plus de 2 500 fois de la kétamine par voie intraveineuse et plus de 60 fois par voie intranasale. Nombreux sont nos clients qui se sont dits nettement soulagés de leurs pensées dépressives ou suicidaires débilitantes ». a indiqué Kevin Kratiuk, vice-président aux Opérations, CECTR.

Pour être traités, les patients doivent être aiguillés vers une des cliniques CECTR par des omnipraticiens, des psychiatres ou des infirmières praticiennes. Les patients souffrant de trouble de stress post-traumatique ou de trouble obsessionnel-compulsif sont pris en charge au cas par cas, a poursuivi Kratiuk. « La toute nouvelle clinique nous rendra plus capables de secourir plus de gens atteints de dépression. »

La nouvelle clinique se situe dans le quartier d'Alta Vista à Ottawa. « L'ouverture de cette première clinique à Ottawa est l'occasion pour le CECTR de donner accès à de nouveaux traitements aux gens déprimés. Il n'y a pas que les soins cliniques, puisque toutes les cliniques se livrent à des recherches visant à améliorer la qualité de vie des gens atteints de ces troubles répandus et débilitants au Canada », a déclaré le Dr Roger McIntyre, chef de la direction de Champignon Brands Inc. et professeur de psychiatrie et de pharmacologie à l'Université de Toronto.

Contexte

Fondé en juillet 2018, le Centre d'excellence canadien de traitement rapide (CECTR) ( https://www.crtce.com/ ) est une société pancanadienne exploitant des cliniques à Mississauga et Toronto et aujourd'hui à Ottawa.

Le CECTR est une plateforme qui conçoit des traitements, innove en dérivés de la kétamine et des substances psychédéliques et crée des plateformes novatrices d'administration dans le traitement de troubles médicaux comme la dépression, le trouble de stress post-traumatique (TSPT), l'alcoolisme et les autres toxicomanies.

Ces cliniques administrent la kétamine par voie intraveineuse, intranasale ou buccale/sublinguale aux gens souffrant de plusieurs affections résistantes aux traitements. Elles offrent aussi un cadre confortable axé sur la sécurité et la réussite du traitement de chaque patient.

Champignon Brands Inc. ( https://champignonbrands.com ) est une entreprise orientée vers la recherche et spécialisée dans les traitements novateurs à la kétamine de la dépression et d'autres états de santé mentale. L'entreprise travaille de près avec des filiales comme AltMed Capital Corp. (« AltMed »). Le Centre d'excellence canadien de traitement rapide est la propriété exclusive d'AltMed.

