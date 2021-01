MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise, qui souligne cette année ses 30 ans d'existence, continue son ascension en ouvrant un nouveau bureau en Asie. Après Toronto et Lyon, en France, Camden offre maintenant ses services du côté de Hong Kong et décline déjà une liste de clients fort impressionnante, dont le fonds d'investissement Natixis, Decathlon, leader mondial en équipement sportif et Contineo, entreprise asiatique en spécialisée en fintech. Des embauches sont d'ailleurs prévues à court terme pour répondre à la demande croissante du marché.

Une organisation en évolution constante

Ce nouveau bureau du réseau est lancé à Quarry Bay, sous la direction de Lucie Marceaux (1969 Hong Kong, Forever Beta London, Ogilvy & Mather London). Cette implantation asiatique confirme l'établissement de Camden comme réseau international de taille humaine, centré sur les besoins et les réalités des entreprises du 21e siècle. En effet, pouvant compter sur une expertise impressionnante et carburant à la pensée stratégique et à la créativité efficiente, Camden aide ses clients de tous horizons à atteindre leurs objectifs de marque, de publicité ou de marketing RH, et ce, avec transparence et humilité.

Le nouveau bureau de Camden en Asie devient ainsi le pôle créatif du réseau en Asie-Pacifique et œuvrera au quotidien en maillage avec le centre d'expertise mondial en média de Camden à Toronto ainsi qu'en collaboration avec les bureaux de Montréal et Lyon, respectivement les pôles créatifs nord-américains et européens du réseau.

Une période des plus particulières

Alors que la planète vit des moments difficiles avec la crise sanitaire et que l'industrie publicitaire est touchée par des bouleversements importants, Camden est aussi fière que privilégiée de voir son modèle d'entreprise prospérer plus que jamais en devenant une alternative plus agile et collaborative aux grands réseaux globalisés, notamment en répondant efficacement aux nouveaux impératifs d'une panoplie d'annonceurs, dans une vaste palette de secteurs d'activités. Ce lancement s'inscrit cinq ans après celui de la marque Camden et trente ans après la fondation de l'entreprise et vient marquer un grand jalon dans l'histoire de l'organisation.

« Nous sommes extrêmement heureux d'introduire les multiples expertises et l'énergie de Camden dans une ville aussi vibrante et dynamique que Hong Kong, a commenté Mathieu Bédard, chef de la direction du réseau Camden. Ce lancement représente un jalon important dans l'histoire de l'agence, qui est devenue un réseau international de taille humaine centré sur les réels besoins des marques et des annonceurs en 2021 et au-delà. Lucie Marceaux, qui dirige notre bureau de Hong Kong, apporte une riche expérience internationale, notamment sur le marché de l'Asie-Pacifique. Elle incarne parfaitement notre philosophie et son implication est totale. Nous sommes choyés. »

À propos de Camden

Camden est un réseau publicitaire international indépendant fondé au Québec en 1991 qui compte présentement plus de 60 professionnels à ses bureaux de Montréal, Toronto, Lyon et Hong Kong. Le pôle créatif nord-américain du réseau est situé à Montréal, et le réseau Camden compte au-delà de 120 clients actifs répartis dans les secteurs B2C, B2B, gouvernementaux, professionnels, sociaux et d'éducation. On compte parmi eux : Intact Assurance, Sobeys, Clarins, Transitions, Convectair, Centura, Espace Plomberium, Duvel-Moortgat (bière Chouffe), VINCI Immobilier, Essilor, Investissement Québec, Port de Montréal, l'Olympique lyonnais, Ville de Montréal, CISSS des Laurentides, Ordre des denturologistes du Québec, Collège Villa Maria et Fédération canadienne des municipalités.

Le leitmotiv de l'agence :

Vous avez le courage? Nous avons l'audace.

