Forte du succès de la première phase de Montréal AIDE Montréal en novembre 2020, Mission Bon Accueil a su s'adapter et étendre ses services afin de rejoindre davantage de Montréalais aux prises avec l'itinérance, la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les problèmes de santé mentale. La campagne Montréal AIDE Montréal a été conçue pour tirer parti d'une combinaison d'actifs d'OUTFRONT afin de rejoindre les Montréalais lorsqu'ils se déplacent sur les autoroutes, mais aussi lorsqu'ils marchent et font du vélo dans les zones urbaines. BIXI offre de la publicité dans plus de 20 arrondissements ainsi que la possibilité d'une intégration communautaire harmonieuse et la diffusion d'un message à hauteur des yeux.

« Tout comme Mission Bon Accueil, OUTFRONT est une organisation nationale profondément enracinée dans la collectivité montréalaise depuis plus d'un siècle. L'objectif de la collaboration avec Mission Bon Accueil n'était pas seulement de se rapprocher des Montréalais par le biais de nos actifs, mais aussi de tisser des liens avec la communauté dans le cadre de la campagne Montréal AIDE Montréal », a déclaré Michele Erskine, PDG d'OUTFRONT Canada.

« Mission Bon Accueil est fière de pouvoir compter sur OUTFRONT à titre de partenaire de la campagne Montréal AIDE Montréal. La participation d'OUTFRONT à cette campagne nous a permis d'accroître la sensibilisation de la population en créant un appel à l'action dans le Grand Montréal », a indiqué Sam Watts, PDG de Mission Bon Accueil. « Les super-panneaux, les panneaux d'affichage, les panneaux numériques et les stations BIXI répartis dans la ville ont eu un impact significatif, nous permettant de diffuser notre message ainsi que de multiplier nos efforts de sensibilisation et notre soutien dans toute la ville de Montréal. Bref, le partenariat d'OUTFRONT a joué un rôle prépondérant dans l'appui de notre organisation, ce qui nous a permis de servir encore plus de personnes dans le besoin et de nous rapprocher davantage de notre objectif ultime d'éradiquer complètement l'itinérance et la pauvreté à Montréal. »

