OUTFRONT Média s'est vu confier un contrat exclusif de publicité pour les abribus de la ville de Barrie.

NEW YORK, le 13 septembre 2022 /CNW/ - OUTFRONT Média inc. (NYSE : OUT), l'une des plus grandes sociétés en matière d'affichage aux États-Unis et au Canada, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Outfront Média Canada LP, a signé un contrat d'une durée de 10 ans avec la ville de Barrie en Ontario, Canada, pour les droits exclusifs de son programme de publicité sur mobilier urbain.

En effet, OUTFRONT représente maintenant 112 abribus dans la ville de Barrie qui couvrent plusieurs artères principales, notamment Bayfield, Essa, Mapleview, Yonge et autres. Grâce à cet inventaire supplémentaire, OUTFRONT est désormais un acteur majeur de l'affichage à Barrie. Dans le cadre de son entente avec la ville de Barrie, OUTFRONT s'est engagé à remplacer chaque abribus par du mobilier urbain esthétique, durable et de haute qualité qui s'intégrera parfaitement à la communauté.

« OUTFRONT est ravi de son partenariat avec la ville de Barrie qui permet non seulement à l'équipe de vente d'offrir aux clients d'OUTFRONT une solution publicitaire dans un marché urbain en pleine croissance, mais qui permet également à OUTFRONT de contribuer à la revitalisation de la municipalité grâce à l'évolution du produit à partir de 2023 », a déclaré Michele Erskine, PDG de Outfront Média Canada. « Or, nous reconnaissons les retombées positives du mobilier urbain sur les communautés. En effet, les résultats d'un récent sondage, mené conjointement par Environics et OUTFRONT, ont révélé que plus de 85 % des Canadiens croient qu'une bonne campagne publicitaire sur mobilier urbain est informative, captivante, divertissante et soucieuse de la communauté. »

« En tant que résident de Barrie et gestionnaire de compte expérimenté dans le domaine de l'affichage, je suis heureux de pouvoir offrir aux entreprises locales la possibilité de rejoindre notre communauté grâce à des forfaits publicitaires flexibles qui incluent maintenant les abribus », a précisé Scott Connell, gestionnaire de compte pour OUTFRONT à Barrie.

