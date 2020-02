OUTFRONT Média annonce un partenariat programmatique avec Hivestack Canada

Michele Erskine PDG - OUTFRONT Canada : « Les écrans numériques extérieurs, dans leur première itération, étaient vendus comme de la publicité en boucles. Nous n'exploitions pas leur véritable potentiel. En fait, ces écrans produisent un impact énorme grâce à leurs impressions massives et peuvent également être très ciblés et basés sur des données en plus d'être flexibles lorsqu'on emploie les bons outils. L'émergence des plate-formes programmatiques extérieures nous fait passer à un autre niveau et ouvre notre inventaire à de nouveaux acheteurs. D'ailleurs, notre relation avec Hivestack a été une première étape cruciale et un véritable partenariat. Or, l'apprentissage a été inestimable de part et d'autre et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre cette aventure ».

Andreas Soupliotis, fondateur et PDG de Hivestack : « Dès le premier jour, OUTFRONT Canada a fait preuve d'un grand leadership dans la façon dont elle conçoit les audiences et leur mesure. Poussée par son profond désir de mener des campagnes axées sur l'audience, l'activation programmatique de son inventaire fait désormais partie intégrante de son offre aux spécialistes du marketing canadiens. Grâce à un excellent partenariat et à de nombreuses itérations de collaboration, l'affichage numérique programmatique a atteint un degré de maturité tel que les acheteurs sont désormais en mesure de cibler des audiences personnalisées et d'attribuer des résultats commerciaux à toutes les étapes de l'entonnoir. OUTFRONT Canada est à la tête de l'affichage numérique programmatique et cela ne fait que commencer ».

OUTFRONT Canada utilise la plate-forme technologique de Hivestack depuis janvier 2019. Cette technologie comprend, notamment un serveur publicitaire d'édition, une plate-forme d'offre permettant de se connecter à des canaux de demande de programmes, un concepteur d'audience personnalisé et des capacités de mesure, lesquelles exploitent les données de localisation mobile qui privilégient la confidentialité.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou annoncer dans cet espace unique en son genre, veuillez communiquer avec Brendan Dillon à l'adresse électronique : [email protected].

