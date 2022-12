NEW YORK, le 6 décembre 2022 /CNW/ -- OUTFRONT Média inc. (NYSE : OUT), l'une des plus grandes sociétés de médias extérieurs aux États-Unis et au Canada, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Outfront Media Canada LP, a acquis 57 panneaux d'affichage statiques et 24 panneaux d'affichage numériques à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, Canada, auprès de Digital Outdoor Media Inc. ou DOMI (anciennement connu sous le nom de E.C. Boone Ltd.) Cette transaction a été entièrement financée par l'encaisse.

Ces actifs s'ajoutent à la présence déjà forte d'OUTFRONT dans le Canada Atlantique, qui comprend 232 panneaux d'affichage, 204 abribus, 8 panneaux statiques grand format et 6 panneaux numériques dans les RMR d'Halifax, Moncton, Saint-Jean, et les AR de Fredericton et du Cap-Breton.

« OUTFRONT est honoré de prendre les rênes de DOMI, qui a non seulement bâti un solide réseau de produits d'affichage, mais qui constitue aussi une entreprise familiale respectée dans le Canada Atlantique depuis plus de 65 ans », a déclaré Michele Erskine, PDG d'OUTFRONT Canada. « Cette entente récente solidifie l'engagement continu d'OUTFRONT à étendre ses activités afin d'offrir davantage de publicité locale et nationale au Canada Atlantique. »

« Après environ 40 ans en tant que représentation nationale des ventes de publicité de DOMI, nous sommes ravis de ce nouvel accord avec OUTFRONT qui lui donne ainsi l'occasion de perpétuer l'héritage de DOMI à un niveau supérieur », a affirmé David Boone, propriétaire de DOMI.

À propos de OUTFRONT Média inc.

OUTFRONT (NYSE : OUT) tire parti de la puissance de la technologie, de l'emplacement ainsi que de la créativité pour établir un lien entre les marques et les consommateurs à l'extérieur de leur domicile grâce à l'un des services les plus importants et les plus diversifiés de panneaux d'affichage, de mobiliers urbains et d'actifs mobiles en Amérique du Nord.

Source :

OUTFRONT Média Canada

Anna D'Angelo

(514) 531-7308

[email protected]

SOURCE OUTFRONT Media Canada LP