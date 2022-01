Avenir NB est une ressource numérique gratuite pour toutes les universités, les collèges, les écoles publiques, les employeurs et les étudiants du Nouveau-Brunswick, qui soutient la prochaine génération de travailleurs.

La plateforme d'apprentissage par l'expérience d'Orbis, Outcome, reçoit des possibilités d'emploi d'Avenir NB de certains établissements d'enseignement du Nouveau-Brunswick.

Avenir NB est une mise en œuvre provinciale novatrice d'Outcome Campus Connect. Orbis et Magnet font remarquer qu'ils peuvent reproduire cette mise en œuvre pour appuyer les apprenants et les employeurs dans d'autres provinces également.

HAMILTON, ON, le 24 janv. 2022 /CNW/ - Outcome Campus Connect est fier de fournir l'infrastructure numérique d'Avenir NB, une plateforme provinciale unique en son genre qui offre aux étudiants de partout au Nouveau-Brunswick la possibilité d'acquérir de l'expérience et d'être embauchés par des employeurs locaux. Avenir NB s'inspire d'Outcome Campus Connect, le site canadien de perfectionnement des compétences et des possibilités d'emploi pour les étudiants universitaires et collégiaux et les nouveaux diplômés, en l'innovant pour l'utiliser à l'échelle provinciale. Avenir NB utilise les logiciels Outcome Campus Connect et Outcome d'Orbis pour créer un portail de recrutement axé sur les données entre les étudiants du Nouveau-Brunswick, les entreprises locales et le gouvernement.

« J'ai été ravi qu'Avenir NB me demande de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la plateforme de préparation à la carrière Outcome Campus Connect pour Avenir NB, a déclaré Craig Dixon, coordonnateur de projet, Université du Nouveau-Brunswick. Cette solution unique procurera à notre province un avantage décisif, car les employeurs afficheront leurs possibilités d'apprentissage intégré au travail pour les étudiants des écoles du Nouveau-Brunswick, en un seul clic. Nous avons hâte au lancement officiel d'Avenir NB et nous sommes impatients d'avoir cette ressource intégrale dans notre boîte à outils alors que nous construisons notre écosystème d'apprentissage par l'expérience au Nouveau-Brunswick. »

Le plan stratégique de trois ans d'Avenir NB met l'accent sur la durabilité, la réussite des étudiants, le soutien aux employeurs et l'utilisation d'une plateforme commune de connexion. Outcome Campus Connect et Outcome d'Orbis travaillent en symbiose pour déployer et rendre compte de la manière dont Avenir NB comble le déficit de compétences, répond aux besoins futurs du marché du travail et s'efforce d'instaurer la reprise post-pandémique. Depuis son lancement l'an dernier, plus de 250 partenaires et de 1 500 étudiants de toute la province en ont bénéficié. En outre, le gouvernement du Nouveau-Brunswick amplifiera l'incidence d'Avenir NB en utilisant l'analyse des données d'Outcome Campus Connect sur l'engagement des apprenants pour mesurer et articuler la réussite du projet et s'adapter pour répondre aux besoins futurs des étudiants, des employeurs et de la main-d'œuvre à l'échelle provinciale.

« Ce partenariat entre Avenir NB et Outcome Campus Connect permettra aux employeurs de trouver et d'embaucher plus facilement des étudiants talentueux possédant les compétences requises et l'expérience appropriée, a déclaré Luke Nixon-Janssen, directeur, Marketing et développement commercial chez Magnet.

Pour célébrer cette initiative, Avenir NB et ses partenaires partageront cette semaine des histoires d'apprenants qui ont acquis des compétences et de l'expérience grâce à la plateforme.

À propos d'Avenir NB

Avenir Wabanaki | Avenir NB | Future NB a positionné le Nouveau-Brunswick comme un chef de file national de l'éducation par l'expérience où des partenaires de tous les niveaux d'éducation, de l'industrie privée, des organismes sans but lucratif et du gouvernement travaillent en collaboration pour réaliser une vision commune. L'objectif principal d'Avenir Wabanaki | Avenir NB | Future NB est de positionner le Nouveau-Brunswick comme un endroit où tous les étudiants et employeurs peuvent accéder à de riches possibilités d'apprentissage et à de nouvelles façons de collaborer les uns avec les autres grâce à l'éducation par l'expérience. Pour y parvenir, nous nous concentrerons sur les points suivants :

Tirer parti du talent des étudiants pour qu'ils contribuent à la main-d'œuvre du Nouveau-Brunswick pendant leurs études

Améliorer l'engagement des employeurs et des étudiants à l'avenir du travail au Nouveau-Brunswick

Accroître le nombre d'étudiants qualifiés prêts à intégrer le marché du travail, aidant ainsi les employeurs du Nouveau-Brunswick à combler leurs besoins sur le marché du travail

Augmenter le nombre d'étudiants qui restent et qui travaillent au Nouveau-Brunswick

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Plan stratégique de trois ans d'Avenir NB .

À propos d'Orbis

Orbis développe des solutions logicielles d'apprentissage par l'expérience et de recrutement, analyse les données et oriente les mentalités qui mènent à la croissance institutionnelle grâce à l'épanouissement du potentiel des étudiants et des diplômés. Grâce à Outcome, Outcome Campus Connect et Mindset, nous avons aidé des établissements postsecondaires et des employeurs à assurer la réussite de plus de 1 000 000 d'étudiants, de diplômés et de 350 000 entreprises. Nous sommes convaincus que l'expérience compte et nous en avons plus de deux décennies.

À propos d'Outcome Campus Connect

Outcome Campus Connect est la plateforme canadienne de développement des compétences et de possibilités d'emploi conçue pour les étudiants universitaires et collégiaux ou les nouveaux diplômés. Il s'agit de la plus grande plateforme de recrutement sur les campus et d'une ressource importante d'apprentissage par l'expérience pour les étudiants universitaires et collégiaux du Canada. Financé par Emploi et Développement social Canada (EDSC) dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants, Outcome Campus Connect est gratuit pour tous les étudiants, les diplômés, les établissements postsecondaires, les employeurs et les partenaires de prestation. La plateforme est offerte en partenariat entre Orbis et Magnet et mise en place par son réseau de partenaires qui aident la prochaine génération de travailleurs à acquérir de l'expérience et à se faire embaucher.

À propos de Magnet

Magnet est une plateforme numérique d'innovation sociale fondée à l'Université Ryerson. Par l'entremise du réseau Magnet, notre mission est d'accélérer la croissance économique inclusive pour tous au Canada en faisant progresser les carrières, les entreprises et les communautés. Grâce à Outcome Campus Connect, Magnet permet aux employeurs de tous les secteurs et de toutes les régions d'afficher gratuitement des offres d'emploi et de communiquer facilement et rapidement avec les jeunes talents partout au pays.

