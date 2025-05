PICTON, ON, le 22 mai 2025 /CNW/ - Otter Energy, le principal fournisseur de solutions d'énergie solaire clés en main de l'Ontario, célèbre 16 ans d'alimentation favorisant le développement durable au Canada avec des plans ambitieux visant à doubler ses activités au cours des 12 prochains mois.

Depuis sa fondation en 2009 à Picton, en Ontario, Otter Energy s'est imposée comme l'une des principales entreprises d'énergie solaire au Canada, concevant et réalisant certains des plus grands systèmes solaires sur les toits du pays. Au moment où l'entreprise souligne cet anniversaire important, elle prévoit une expansion sans précédent.

« Ce qui était au départ une petite entreprise qui rêvait grand est devenu une entreprise qui change fondamentalement la façon dont les entreprises et les propriétaires canadiens perçoivent l'énergie », a déclaré Tyler Blower, président d'Otter Energy. « Chaque toit au Canada représente une occasion d'indépendance énergétique, d'économies de coûts et de retombées environnementales positives. »

Simplifier l'énergie solaire pour les Canadiens

Otter Energy demeure inébranlable dans sa mission : aider les entreprises et les propriétaires canadiens à contrôler leurs coûts énergétiques, à réduire leur impact environnemental et à exploiter la valeur cachée de leur propriété. L'entreprise s'appuie sur le principe selon lequel l'énergie solaire n'a pas besoin d'être complexe, en mettant l'accent sur la simplification de chaque aspect de l'expérience solaire pour ses clients.

Contrairement à de nombreux concurrents dans le domaine de l'énergie renouvelable, Otter Energy fournit des services clés en main en matière d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (IAC) et d'exploitation et d'entretien pour les systèmes commerciaux d'énergie solaire et systèmes d'énergie solaire et de stockage partout en Ontario. En tant que seule entreprise certifiée ISO9001 dans le domaine de l'énergie solaire au Canada, Otter Energy maintient les normes les plus élevées sur le plan de la qualité et de la fiabilité dans tous ses projets.

Misant sur plus de 60 employés à temps plein, l'entreprise continue de mettre l'accent sur les solutions d'énergie solaire, c'est sa spécialité, ce qui lui permet de développer une expertise inégalée dans le domaine.

Croissance et retombées positives impressionnantes

Le bilan de l'entreprise parle de lui-même. Otter Energy a installé plus de 450 000 panneaux solaires en Ontario, ce qui représente une capacité solaire installée de 150 MW. Ces installations réduisent les émissions de CO2 de 280 000 tonnes métriques par an, ce qui équivaut à retirer environ 60 000 véhicules de la circulation.

L'entreprise a également connu un succès financier remarquable, affichant une croissance de 39 % de ses revenus sur douze mois de 2023 à 2024, en raison de la demande croissante pour des solutions d'énergie renouvelable et de la position de chef de file d'Otter.

Des projets marquants qui font la promotion de l'excellence

Le portefeuille d'Otter Energy comprend de nombreuses installations commerciales de premier plan qui mettent en valeur les capacités de l'entreprise :

Pour KUEHNE+NAGEL, l'entreprise a installé un système de 1 335 kW CC/1 000 kW c.a., produisant 89 % des besoins en électricité de l'installation. Cette installation génère des économies annuelles de 361 080 $, un RCI total remarquable de 689 % et des économies à vie de 9 026 996 $. Le projet est devenu rentable en seulement 5,91 ans.

Un autre projet impressionnant est un système de courant alternatif de 1 000 kW CC/740 kW conçu et construit pour Timbren Industries à Whitby, en Ontario. Comptant plus de 1 850 panneaux solaires, le système répond à 75 % des besoins énergétiques de l'entreprise, ce qui permet à cette dernière d'économiser 291 000 $ par année en coûts d'électricité. Le RCI total est de premier ordre à 923 %, et la période de récupération est de 4,7 ans.

Perspectives : Redoubler d'efforts pour réussir

Otter Energy célèbre ses 16 ans d'exploitation, et l'entreprise a dévoilé son intention de doubler ses activités au cours de la prochaine année. Cette stratégie de croissance ambitieuse comprend l'expansion sur d'autres marchés canadiens, l'augmentation des capacités de la main-d'œuvre et l'introduction de nouvelles solutions d'énergie solaire et de stockage conçues spécialement pour le marché canadien en croissance rapide.

« Nous en sommes à un moment charnière dans le paysage des énergies renouvelables au Canada », a souligné Peter Vogel, directeur du développement des affaires. « La combinaison d'une technologie améliorée, d'incitatifs gouvernementaux et d'allégements fiscaux améliorés et du besoin croissant pour les entreprises d'adopter une planification environnementale, sociale et de gouvernance crée des conditions parfaites pour l'adoption de l'énergie solaire. Nos plans d'expansion nous permettent de relever ce défi et de continuer à faire progresser le secteur. »

