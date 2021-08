LAVAL, QC, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans les infrastructures qui soutiennent le transport en commun à travers le Québec. Tout en créant de bons emplois, ces investissements offrent aux Québécois plus d'options pour se déplacer, permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et favorisent l'électrification du transport en commun.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de pair avec les députés fédéraux de Laval - Fayçal El Khoury, député de Laval--Les-Îles, Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan, Annie Koutrakis, députée de Vimy et Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin - ont annoncé un financement fédéral de plus de 85 millions de dollars visant l'agrandissement d'un garage prévoyant une superficie additionnelle de près de 20 000 m2 pour la Société de transport de Laval (STL). Le projet comprendra notamment l'ajout d'une centaine de cases de stationnement avec recharge pour autobus électriques ainsi que des baies additionnelles pour l'entretien et la réparation des véhicules.

Le gouvernement du Canada investit plus de 85 millions de dollars dans ce projet provenant du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le Québec investit également dans ce projet et sa contribution sera communiquée à une date ultérieure.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures de transport en commun permettent aux Québécois de se déplacer de manière efficace et sécuritaire. Je suis donc heureuse d'annoncer aujourd'hui une contribution fédérale de plus de 85 millions de dollars visant la construction d'un garage pour la STL. Grâce à ce projet, la STL pourra poursuivre sa transition vers une énergie verte et durable, ce qui contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à notre lutte contre les changements climatiques. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je remercie le Gouvernement Fédéral et la Ministre Mckenna, d'avoir pensé encore une fois à la sécurité et la qualité du réseau de transport en commun à Laval en investissant plus que 85 millions de dollars dans un projet d'envergure afin d'agrandir un garage de la Société de Transport de Laval. »

Fayçal El Khoury, député de Laval--Les-Îles

« Les Lavallois de ma circonscription d'Alfred-Pellan bénéficieront de services toujours plus verts de la STL grâce à ce financement. Je suis fier d'être le partenaire des Lavallois et cette collaboration renforce mon engagement et celui de notre gouvernement fédéral à investir dans des projets d'infrastructure qui ont un impact positif pour notre communauté lavalloise »

Angelo Iacono, député d'Alfred-Pellan

« En tant que députée de Vimy, je suis fière de cette annonce de la part de notre gouvernement et je remercie la Ministre McKenna pour ce financement pour la STL. Cet investissement de plus de 85 millions de dollars servira à tous les usagers du transport en commun à Laval et aidera à protéger davantage l'environnement. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy

« Afin d'atteindre nos objectifs de réduction de 45% des gaz à effet de serre d'ici 2028, nous devons encourager l'électrification des transports en commun. En ce sens, je suis très heureux de l'annonce de financement faite par le gouvernement par le biais de la ministre McKenna. Cette annonce de 85 millions de dollars permettra à la Société de transport de Laval de doubler la superficie de son site actuel afin de se doter de nouvelles infrastructures adaptées aux autobus électriques. »

Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin

Faits saillants

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

, le gouvernement fédéral prévoit, entre 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 7,3 milliards de dollars au Québec dans plus de 1880 projets d'infrastructure sous le plan Investir dans le Canada .

