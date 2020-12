OTTAWA, ON, le 14 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'investir dans des services de transport en commun durables et abordables pour que les familles canadiennes puissent se déplacer efficacement et en toute sécurité.

En plus de nous aider à atteindre nos cibles climatiques, les investissements dans une offre de transport en commun plus propre contribuent à purifier l'air et assurent à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir plus prometteur. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada est fier d'annoncer que, grâce au financement offert dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun, la Ville d'Ottawa pourra faire l'acquisition de plus autobus, notamment des autobus électriques à grande autonomie.

Au total, la Ville d'Ottawa investit 9,3 millions de dollars pour l'achat de quatre autobus électriques à grande autonomie de 40 pieds et de l'infrastructure nécessaire à leur fonctionnement.

« Le transport en commun permet aux Canadiens de se déplacer de manière plus propre, plus rapide et plus abordable. L'achat d'Ottawa de quatre autobus électriques à grande autonomie, faits au Canada par New Flyer, contribuera à un air plus propre et à un accès élargi aux services de transports en commun pour les résidents de notre collectivité. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le changement de véhicules à essence ou au diesel à des véhicules électriques à grande autonomie est l'une des actions ayant le plus d'impact que nous pouvons faire pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre de cent pour cent d'ici 2050. Tous ont la responsabilité de réduire sa consommation d'énergie et de réduire les émissions de gaz à effets de serre, et la Ville n'y fait pas exception. Lorsque les gouvernements travaillent ensemble, nous nous rapprochons de l'atteinte de nos objectifs au terme du Plan directeur sur les changements climatique de la Ville. »

Jim Watson, Maire, Ville d'Ottawa

La Ville d' Ottawa fait l'acquisition de quatre autobus électriques à grande autonomie de New Flyer Industries, une entreprise basée à Winnipeg et l'un des quatre constructeurs canadiens d'autobus à zéro émission.

fait l'acquisition de quatre autobus électriques à grande autonomie de New Flyer Industries, une entreprise basée à et l'un des quatre constructeurs canadiens d'autobus à zéro émission. En plus des 6,0 millions de dollars octroyés au projet par la Commission du transport en commun et le Conseil, 3,3 millions de dollars supplémentaires lui seront octroyés en raison du financement d'autres projets par l'entremise du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun (FITC) du gouvernement fédéral.

Le montant total, 9,3 millions de dollars, permettra à la Ville de faire l'acquisition de quatre autobus électriques à grande autonomie de 40 pieds et de l'infrastructure nécessaire à leur fonctionnement.

faire l'acquisition de quatre autobus électriques à grande autonomie de 40 pieds et de l'infrastructure nécessaire à leur fonctionnement. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 28,7 milliards de dollars servent à appuyer des projets de transport en commun, dont 5 milliards sous forme d'investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

