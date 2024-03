« Au cours du processus de refonte du site, notre principal objectif était de créer une ressource utile, axée sur l'utilisateur et adaptée à toutes les plateformes et à tous les appareils afin de communiquer avec les différents clients d'Otis Spunkmeyer, des entreprises aux mères occupées », a déclaré Paul Stippich, directeur, Marketing, Otis Spunkmeyer. « Le nouveau site Web souligne également notre engagement à aider les organismes sans but lucratif à recueillir des fonds sans stress. »

Les biscuits et muffins Otis Spunkmeyer sont parfaits pour les écoles, les troupes, les équipes et d'autres organismes sans but lucratif qui veulent s'amuser tout en recueillant des fonds. Grâce à l'amélioration de la section du site Web consacrée à la collecte de fonds, les chefs de groupe peuvent communiquer avec un expert en collecte de fonds pour les aider à naviguer à travers les détails, établir un échéancier et superviser l'ensemble du processus en toute transparence.

Également sur le nouveau site Web :

Des idées de recettes et des sources d'inspiration dont les clients raffolent, comme des biscuits-sandwichs et des sundaes, des muffins, des parfaits au gâteau pound cake et plus encore.

Les biscuits, brownies, muffins et gâteaux pound cake Otis Spunkmeyer sont offerts aux entreprises, aux dépanneurs, aux écoles de la maternelle à la 12 e année, aux boulangeries, aux restaurants, aux distributeurs automatiques, aux établissements de soins de santé, aux établissements de soins de longue durée, aux collèges et aux universités.

L'information nutritionnelle pour tous les produits de boulangerie-pâtisserie Otis Spunkmeyer : d'une importance particulière pour répondre aux réglementations nutritionnelles spécifiques dans les secteurs des écoles de la maternelle à la 12e année et des établissements de soins de santé.

Des outils et conseils pour tirer le maximum du marchandisage des offres d'Otis Spunkmeyer.

Les endroits où les consommateurs et les entreprises peuvent se procurer les produits Otis Spunkmeyer .

Pour en savoir plus, visitez le nouveau site OtisSpunkmeyer.com.

À propos d'Otis Spunkmeyer

Otis Spunkmeyer, une marque Aspire Bakeries et un pionnier dans le secteur des biscuits frais, est un chef de file de l'industrie des produits de pâtisserie depuis plus de 45 ans. Établie en Californie en 1977 en tant que chaîne de magasins de biscuits au détail, l'entreprise a élargi ses activités pour soutenir les exploitants de services alimentaires, en introduisant un programme de biscuits frais appuyé par des fours et des outils de marchandisage. Aujourd'hui, Otis Spunkmeyer perpétue son héritage en offrant les meilleurs biscuits et produits de boulangerie-pâtisserie pour la restauration, la vente au détail, les collectes de fonds, les magasins de proximité et les distributeurs automatiques. Otis Spunkmeyer demeure la première marque de pâte à biscuits congelée du secteur de la restauration et continue d'offrir des moments agréables et une qualité recherchés par les consommateurs.

