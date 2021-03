Osons la francophonie de demain : l'OFQJ, LOJIQ et le BIJ mobilisent la jeunesse sur les thèmes de la culture et de l'innovation sociale

La première activité (de 10h à 11h30) mettra en lumière le potentiel de la Francophonie comme espace d'innovations sociales. Sous forme de table ronde, des jeunes engagés, des professionnels de l'éducation, des entrepreneurs sociaux, des acteurs culturels et des représentants des grands réseaux de l'innovation sociale échangeront sur la façon dont nos démocraties font face aux nouveaux défis qu'elles rencontrent. Les intervenants, soutenus dans leurs projets par les organismes internationaux de mobilité jeunesse, témoigneront de leur mobilisation pour apporter des solutions concrètes et améliorer la vie des citoyens au travers d'initiatives inspirantes.

La création francophone, un vecteur pour la coopération culturelle

La seconde séquence de cette activité (de 11h35 à 13h) sera l'occasion de mettre en lumière les anciens participants et les partenaires qui ont pu bénéficier de programmes inédits menés entre la France, le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles tant en présentiel qu'en virtuel. En effet, l'OFQJ, LOJIQ et le BIJ travaillent depuis de nombreuses années à favoriser les rencontres entre les jeunesses francophones afin de renforcer leurs capacités, leur donner une place lors des grands temps institutionnels et leur offrir des opportunités de création, d'expression et de diffusion.

À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

L'Office franco-québécois pour la jeunesse, organisme bi-gouvernemental implanté en France et au Québec, agit comme initiateur et accompagnateur de projets de mobilité des jeunes adultes de 18 à 35 ans, sur les enjeux d'actualité ou sur les priorités politiques des deux Gouvernements. Depuis 1968, l'OFQJ propose des programmes axés sur le développement et le perfectionnement professionnels et établi des partenariats pérennes et structurants pour la relation bilatérale. Il a ainsi accompagné et soutenu financièrement 160 000 jeunes des deux côtés de l'Atlantique pour la mise en œuvre de projets professionnels ou citoyens dans les secteurs économique, culturel, académique et citoyen (stage, études, emploi temporaire, volontariat, participation à un événement économique, social ou culturel, mission commerciale, etc.).

À propos des Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, dans les provinces canadiennes ou à l'international. Dans le contexte actuel, LOJIQ a ajusté et bonifié son offre de service pour répondre stratégiquement aux besoins des jeunes et de ses partenaires, en proposant des projets en virtuel, en local, au Québec et au Canada.

À propos du Bureau International Jeunesse (BIJ)

Le Bureau International Jeunesse (BIJ) est un service de Wallonie-Bruxelles International cogéré par la Fédération Wallonie-Bruxelles et mis en place pour gérer des programmes internationaux destinés aux jeunes francophones de Wallonie et de Bruxelles âgés de 18 à 35 ans en dehors du cadre scolaire. Chaque année, c'est plus de 5 000 jeunes adultes qui bénéficient de ces financements. Le BIJ offre un accompagnement spécialisé aux jeunes et aux relais du secteur jeunesse pour les aider à mettre en place des projets internationaux de qualité. Il organise des formations, séances d'informations, séminaires de contact, projets liés à des thématiques prioritaires, etc.

