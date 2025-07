La chaîne de shawarmas à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord et la marque emblématique de collations réinventent les repas portables avec une touche croquante et ardente

TORONTO, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Osmow'sMC, la chaîne de restaurants de shawarmas à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, et Doritos®, la plus grande marque de chips tortilla aromatisées au Canada, ont annoncé aujourd'hui une collaboration estivale aussi inattendue que délicieuse, qui bouleversera la scène des aliments portables. Le Shawarma marchantMC est une innovation d'une durée limitée qui transforme un sac de chips tortilla Doritos® Piment infernal!® en récipient pour les shawarmas signature d'Osmow's.

Le Shawarma marchantMC reprend le concept viral du « taco de marche », qui a généré plus de 64 millions de publications TikTok, et lui a donné une cure de jouvence moyen-orientale et méditerranéenne audacieuse. Cette création exclusive au Canada met en vedette de fines tranches d'une protéine shawarma (falafel, poulet, agneau ou bœuf) déposées sur un lit croustillant de chips tortilla Doritos® Piment infernal!® et garnies d'ingrédients frais, de fromage mozzarella, du fameux riz RocksMC d'Osmow'sMC et de ses célèbres sauces -- le tout servi directement dans le sac Doritos® pour que les Canadiens et Canadiennes puissent l'emporter sur le pouce.

« Cette collaboration démontre que les combinaisons révolutionnaires et la magie culinaire deviennent possibles lorsque les restaurants tirent parti du portefeuille diversifié de saveurs, de textures et de marques dynamiques de PepsiCo, a déclaré Kelly Bateman, directrice du marketing culinaire à PepsiCo Canada Aliments. Le Shawarma marchant est la preuve que nos marques, comme Doritos Piment infernal!, peuvent faire plus que compléter un repas, elles peuvent le redéfinir complètement. »

Offert dès aujourd'hui pour une durée limitée dans plus de 200 restaurants Osmow'sMC partout au Canada, Le Shawarma marchantMC est entièrement personnalisable selon les goûts de chacun et chacune. Cette expérience culinaire interactive encourage la clientèle à expérimenter, à combiner et à déguster leur création sur le pouce.

« Le Shawarma marchant offre à notre clientèle une expérience unique en son genre qui réunit deux marques emblématiques en un seul délicieux repas offert exclusivement chez Osmow's cet été, a déclaré Ben Osmow, PDG d'Osmow'sMC. Notre partenariat avec PepsiCo Canada Aliments nous permet de repousser les limites de notre menu en combinant notre shawarma et nos sauces emblématiques avec le croquant épicé et sucré de Doritos -- c'est une combinaison de saveurs que nos clients vont adorer. »

Viendrez-vous faire l'expérience du croquant? Les Canadiens et Canadiennes pourront se rendre à l'établissement Osmow'sMC le plus proche et déguster le Shawarma marchantMC tout au long de l'été. Les prix peuvent varier selon l'emplacement.

À propos d'Osmow'sMC

Osmow'sMC est aujourd'hui l'une des chaînes de restauration rapide à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, avec près de 200 restaurants. Sa version moderne de la cuisine classique de la Méditerranée et du Moyen-Orient a fait ses preuves auprès de sa clientèle croissante. Osmow'sMC sert les meilleurs shawarmas en Amérique du Nord, et ses wraps pita peuvent être garnis de poulet, de bœuf, d'agneau, de falafels, de shawarma Philly et de shawarma au poulet croustillant. Le menu complet comprend également de délicieuses créations signature, comme SUR DES ROCKS® et SUR STIX®, et des classiques canadiens comme la poutine shawarma. Osmow'sMC est une entreprise fièrement canadienne et familiale établie en 2001.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de près de 92 milliards de dollars en 2024 grâce à sa gamme d'aliments et de boissons complémentaires regroupant notamment les marques Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Le portefeuille de PepsiCo offre une vaste gamme de délectables boissons et aliments et compte de nombreuses marques emblématiques générant chacune plus d'un milliard de dollars de ventes au détail estimatives annuellement. Nos activités commerciales sont guidées par notre vision, qui consiste à être le chef de file mondial en matière de boissons et d'aliments prêts à consommer, et de réussir par la mise en œuvre de PepsiCo Positive (pep+), notre approche gagnante. Cette approche est une transformation de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au cœur de nos stratégies pour créer de la valeur et générer de la croissance en respectant les limites planétaires et en suscitant l'adoption de changements positifs pour la planète et pour les gens. Pour de plus amples renseignements, visitez www.pepsico.com et suivez nos comptes sur X (Twitter), Instagram, Facebook et LinkedIn, @PepsiCo.

