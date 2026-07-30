Osmo Pocket 4P offre des capacités de réalisation professionnelles et fait évoluer la catégorie des nacelles caméras créée par DJI

Première nacelle caméra à double objectif de DJI, Osmo Pocket 4P libère tout le potentiel cinématographique grâce à une plage dynamique de 17 stops et au tout nouveau D-Log 2 10 bits.

SHENZHEN, Chine, 30 juillet 2026 /CNW/ -- DJI, leader mondial des drones civils et de la technologie de caméra créative, a officiellement lancé aujourd'hui la très attendue Osmo Pocket 4P, faisant progresser la catégorie qu'elle avait inaugurée avec la nacelle caméra Osmo d'origine en 2015. Grâce à un travail d'innovation soutenu, cette gamme de produits a donné naissance à Osmo Pocket en 2018, marquant ainsi le début de l'ère des caméras de poche. DJI a fait progresser cette évolution avec la nacelle caméra de poche à double objectif révolutionnaire Osmo Pocket 4P. Elle est dotée d'un tout nouveau capteur CMOS 1 pouce offrant une plage dynamique de 17 stops1, ainsi que d'un objectif de 60 mm avec une ouverture de f/1,8 pour des portraits naturels et époustouflants. DJI présente également le nouveau profil colorimétrique D-Log 2 10 bits1, capable de capturer plus d'un milliard de couleurs afin de restituer les scènes avec une fidélité saisissante dans les hautes lumières comme dans les ombres. En plus de sa technologie de pointe, Osmo Pocket 4P se décline en deux coloris d'une finition soignée : un noir classique qui respire la puissance discrète et un blanc perle à l'esthétique fraîche et accrocheuse.

DJI Osmo Pocket 4P

Deux objectifs pour une polyvalence cinématographique de près comme de loin

Osmo Pocket 4P est doté d'un double objectif qui permet d'obtenir facilement des effets visuels cinématographiques, des panoramas urbains grand-angle aux portraits délicats. L'objectif grand-angle principal est équipé d'un tout nouveau capteur CMOS 1 pouce (équivalent format 20 mm et ouverture f/2,0). Propulsé par la technologie LOFIC de pointe, il offre une plage dynamique inédite de 17 stops1et prend en charge la vidéo jusqu'en 4K/240 ips1. Plus généralement présentes dans les caméras de cinéma haut de gamme, ces fonctionnalités professionnelles de réalisation gèrent aisément les scènes à fort contraste comme les paysages urbains de nuit, les couchers de soleil et les portraits à contre‑jour. Parallèlement, un nouveau téléobjectif moyen de 60 mm, à haute résolution et à grande ouverture, offre la distance focale classique pour réaliser des portraits exceptionnels. Il prend en charge un zoom optique 3× et un zoom pouvant aller jusqu'à 12×1. La grande ouverture f/1,8 (profondeur de champ équivalente à f/6,3) comprime fortement l'arrière-plan et le rapproche du sujet pour créer un effet de flou. Associé aux mouvements de caméra, cela donne lieu à des images cinématographiques très percutantes.

De nouveaux horizons dans l'imagerie, de nouvelles sources d'inspiration

Pour les scènes d'action à grande vitesse, Osmo Pocket 4P peut enregistrer des séquences au ralenti ultra HD 1 jusqu'à 8× en 4K/240 ips, donnant l'impression que le temps ralentit lors de moments dynamiques, comme un sujet en rotation, des cheveux au vent ou des flocons de neige, restitués avec un niveau de détail fascinant. Il est également possible d'utiliser le mode Vidéo à obturation lente pour tracer les mouvements de la lumière, créer un flou de mouvement ou capturer les trajectoires et le passage du temps, afin de produire une narration visuelle véritablement unique. L'intégration du nouveau profil colorimétrique D-Log 2 10 bits1, associé à 17 stops de plage dynamique1, permet de préserver des détails inégalés dans les hautes lumières et les ombres, à l'instar des caméras de cinéma haut de gamme. Grâce à une profondeur de couleur de 10 bits permettant de capturer plus d'un milliard de couleurs, les transitions tonales restent exceptionnellement fluides, ce qui optimise la flexibilité pour l'étalonnage des couleurs en post-production.

Prise de vue intelligente, stabilité inébranlable

Osmo Pocket 4P s'appuie sur l'illustre héritage de DJI en matière de cinématographie professionnelle, incluant le révolutionnaire système de stabilisation Ronin, reconnu à la fois par l'Académie des arts et des sciences du cinéma et par l'Académie de la télévision. Logée dans un corps remarquablement compact de 230 g, sa nacelle mécanique avancée à 3 axes garantit des séquences impeccablement fluides et stables. La version améliorée d'ActiveTrack 8.01 maintient les sujets, qu'il s'agisse de personnes, de véhicules, d'animaux de compagnie ou d'objets aux formes dynamiques, solidement centrés dans le cadre, même avec un zoom 12×. Elle donne intuitivement la priorité à un sujet enregistré ou recentre plusieurs sujets à n'importe quelle distance focale grâce au cadrage automatique.

Capturez à volonté, partagez où que vous soyez

En s'appuyant sur l'expérience utilisateur améliorée introduite avec la version standard, Osmo Pocket 4P intègre plusieurs fonctionnalités intuitives conçues pour simplifier le processus créatif, notamment :

Enregistrement instantané : tournez l'écran tactile pour l'allumer et commencer à enregistrer rapidement.

tournez l'écran tactile pour l'allumer et commencer à enregistrer rapidement. Contrôle gestuel : montrez la paume ouverte pour déclencher ActiveTrack ou faites le signe « V » pour commencer l'enregistrement.

montrez la paume ouverte pour déclencher ActiveTrack ou faites le signe « V » pour commencer l'enregistrement. Live Photo 4K 1 : immortalisez vos souvenirs en mouvement en enregistrant automatiquement des clips de 1,5 seconde pour chaque photo avec des détails en 4K.

: immortalisez vos souvenirs en mouvement en enregistrant automatiquement des clips de 1,5 seconde pour chaque photo avec des détails en 4K. Photo haute résolution 37 MP : prenez des photos jusqu'à 37 MP avec des détails d'une clarté cristalline, pouvant être recadrés lors de la post-production.

prenez des photos jusqu'à 37 MP avec des détails d'une clarté cristalline, pouvant être recadrés lors de la post-production. Transfert à haute vitesse de 800 Mo/s 1 : la prise en charge de l'USB 3.1 permet des vitesses de transfert filaire allant jusqu'à 800 Mo/s 1 pour une exportation quasi instantanée et un flux de travail plus efficace.

: la prise en charge de l'USB 3.1 permet des vitesses de transfert filaire allant jusqu'à 800 Mo/s pour une exportation quasi instantanée et un flux de travail plus efficace. Durée de fonctionnement prolongée et charge rapide : rechargez de 0 à 80 % en seulement 18 minutes1 pour jusqu'à trois heures de prise de vue. Lorsqu'elle est complètement chargée, elle offre une autonomie impressionnante pouvant atteindre 210 minutes1.

Compatible avec l'écosystème Osmo

Osmo Pocket 4P est compatible avec une gamme polyvalente d'accessoires de l'écosystème Osmo, ce qui élargit les possibilités créatives. Ces accessoires comprennent la lumière d'appoint Osmo Pocket 4, le filtre à brume noire pour Osmo Pocket 4P, le jeu de filtres ND pour Osmo Pocket 4P, l'Osmo FrameTap, la poignée batterie Osmo Pocket 4, l'objectif grand-angle pour Osmo Pocket 4P, le mini trépied pour Osmo, ainsi que divers microphones OsmoAudio (chacun vendu séparément ou inclus dans certains bundles).

Tarifs et disponibilité

Osmo Pocket 4P est disponible dès aujourd'hui sur store.dji.com et auprès des revendeurs agréés. Les tarifs et configurations sont les suivants :

Le bundle Standard Osmo Pocket 4P est vendu 599 EUR.

Le bundle Vlog Osmo Pocket 4P est vendu 689 EUR.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, la protection complète pour les produits DJI, couvre maintenant Osmo Pocket 4P. Les dommages accidentels sont couverts par le service de remplacement, incluant l'usure normale, les collisions et les dégâts liés à l'eau. Moyennant un léger supplément, vous pouvez faire remplacer votre produit endommagé en cas d'accident.

DJI Care Refresh (plan d'un an) comprend jusqu'à deux remplacements en un an. Le service DJI Care Refresh (plan de 2 ans) comprend jusqu'à quatre remplacements sur une période de 2 ans. Les autres services de DJI Care Refresh comprennent une garantie officielle, un service de garantie internationale et la livraison gratuite. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page : https://www.dji.com/osmo-pocket-4p

Les images et ressources peuvent être consultées sur ce lien : https://shorturl.asia/1vzqJ

1 Compatible uniquement avec certains modes de caméra. Toutes les données ont été mesurées à l'aide d'un modèle de production d'Osmo Pocket 4P dans des conditions contrôlées. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web officiel de DJI.

À propos de DJI

Depuis 2006, DJI est le leader mondial de l'innovation dans le domaine des drones civils. L'entreprise permet aux particuliers de prendre leur envol pour la première fois, aux créateurs de donner vie à leur imagination et aux professionnels de transformer en profondeur leur manière de travailler. Aujourd'hui, DJI œuvre à construire un monde meilleur en favorisant en permanence le progrès humain. Grâce à une approche orientée vers les solutions et à une véritable curiosité, DJI a élargi ses ambitions à des domaines tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, la topographie et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chacun de ces secteurs, les produits DJI offrent des expériences qui apportent plus de valeur à la vie des personnes à travers le monde que jamais auparavant.

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SOURCE DJI

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