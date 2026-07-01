Les nouveaux drones agricoles présentent une conception intuitive et des capacités améliorées pour le traitement des vergers, des petites parcelles et bien plus encore, permettant ainsi d'aider un nombre croissant d'agriculteurs.

SHENZHEN, China, 1er juillet 2026 /CNW/ - DJI Agriculture, leader mondial des technologies innovantes de drones agricoles, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial du nouveau système de pulvérisation à double batterie DJI Agras T55 et DJI Agras T100. Fruit de plus de 13 années de recherche et développement approfondies, ces nouveaux drones agricoles étendent les capacités des drones agricoles les plus populaires de l'entreprise. L'Agras T55 ajoute des systèmes de sécurité de pointe au drone agricole populaire de la société, qui a une capacité de charge utile de 50 L. Parallèlement, le système de pulvérisation à double batterie Agras T100 améliore l'efficacité et l'efficience du traitement des opérations à grande échelle tout en offrant des gains de productivité importants pour les applications sur de grands champs.

DJI Agriculture révolutionne l'agriculture de précision avec le lancement mondial des systèmes de pulvérisation à double batterie Agras T55 et T100.

« DJI Agriculture continue de repousser les limites de l'agriculture de précision, en donnant aux agriculteurs les moyens, grâce à notre technologie de drones avancée, de nourrir leurs communautés tout en réduisant l'impact environnemental sur notre planète », a déclaré Yuan Zhang, responsable des ventes mondiales chez DJI Agriculture. « Aujourd'hui, plus de 600 000 drones agricoles DJI sont utilisés dans le monde entier, pour traiter 300 types de cultures dans plus de 100 pays. » DJI Agriculture a développé un réseau d'assistance local solide pour les ventes, le service après-vente et la formation. À l'échelle mondiale, nous comptons aujourd'hui plus de 3 500 centres de service et de réparation, ainsi qu'un réseau de formation de plus de 7 000 instructeurs certifiés.

Simplifiez la pulvérisation et le semis aériens avec Agras T55

L'Agras T55 est un drone agricole léger et intuitif doté d'un processus de configuration simplifié qui prend en charge la pulvérisation, l'épandage et le levage dans une large gamme d'applications. Il peut transporter 50 L pour la pulvérisation (débit de 50 L/min avec des arroseurs à brumisation) et 55 kg pour l'épandage (débit de 400 kg/min). Le nouveau système de levage Agras T55 supporte une charge utile de levage de 40 kg et est doté d'un contrôle d'équilibrage automatique et d'un dispositif de déverrouillage d'urgence du câble. Le tout nouveau radar à ondes millimétriques offre une densité de nuage de points allant jusqu'à 250 000 points par seconde pour une détection d'obstacles plus précise. Grâce à des matériels et des algorithmes améliorés, il garantit également un fonctionnement fiable sous la pluie et dans le brouillard. Ces obstacles sont consignés, ce qui permet au drone de les éviter à l'avenir et d'améliorer ainsi la sécurité au fil du temps. Par ailleurs, le tout nouveau système de vision quadruple combine trois caméras montées sur le dessus avec une caméra FPV couleur à faible luminosité, permettant aux opérateurs de visualiser les scènes devant, derrière, à gauche, à droite et en dessous du drone.

Réalisez des opérations agricoles de grande envergure avec précision grâce au système de pulvérisation à double batterie Agras T100.

Le système de pulvérisation à double batterie Agras T100 offre une plus grande polyvalence pour une gamme de tâches agricoles et une efficacité accrue. Grâce à ses deux batteries intelligentes, le temps de vol stationnaire s'améliore de 50 % à charge utile égale, tandis que la capacité du réservoir de 90 L assure une autonomie accrue, permettant des opérations fluides et sans interruption sur de vastes zones. Parallèlement, les arroseurs centrifuges à double atomisation permettent des vitesses de vol encore plus rapides, une couverture de pulvérisation plus large et une efficacité opérationnelle accrue pour les applications à grande échelle sur le terrain. Avec le système d'arrosage par brumisation en option, le traitement des vergers est plus efficace. L'augmentation du débit et de l'atomisation permet de pénétrer les canopées denses et d'atteindre le dessous des feuilles des grands arbres à la canopée épaisse. Il a une capacité de 150 L (400 kg/min) avec la configuration standard à une seule batterie pour l'épandage et une capacité de levage de 80 kg pour le levage. Avec la configuration à double batterie, le système de pulvérisation a une capacité de réservoir de 90 L (40 L/min via quatre arroseurs à brumisation).

Disponibilité

Les modèles T100 Dual Battery et T55 seront lancés à l'échelle mondiale, leur disponibilité commerciale variant selon les pays et les régions. Pour plus d'informations sur la disponibilité et les prix locaux, veuillez contacter les revendeurs agréés DJI Agriculture de votre pays ou région.

En savoir plus :

https://ag.dji.com/t55

https://ag.dji.com/t100

*Toutes les données ont été mesurées à l'aide d'un modèle de production dans un environnement contrôlé. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web officiel : ag.dji.com

À propos de DJI Agriculture

DJI Agriculture a été fondée par DJI avec pour mission d'apporter des technologies de drones innovantes à l'agriculture, afin de la rendre plus durable, plus efficace et plus sûre. DJI a commencé à investir dans la recherche et le développement pour faire progresser les drones de pulvérisation en 2012, avant de créer une unité commerciale dédiée aux drones agricoles. En tant que leader mondial du secteur des drones, DJI construit un monde meilleur en favorisant sans cesse le progrès humain grâce à des produits qui enrichissent la vie partout dans le monde de manière plus profonde que jamais. Aujourd'hui, on estime que 600 000 drones agricoles sont utilisés dans le monde pour traiter plus de 300 types de cultures dans plus de 100 pays et régions.

Site Web : ag.dji.com

Facebook : facebook.com/DJIAgriculture

Twitter : twitter.com/DJIAgriculture

YouTube : youtube.com/@DJIAgriculture

Instagram : instagram.com/djiagriculture_official

SOURCE DJI

[email protected]