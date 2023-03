TORONTO, le 7 mars 2023 /CNW/ - Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. est fier de figurer parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada (2023) pour son engagement ferme à créer un milieu de travail diversifié et inclusif.

« Notre personnel aborde les initiatives de diversité et d'inclusion à l'échelle régionale et nationale avec enthousiasme et engagement. Grâce au travail de la direction du cabinet, de nos groupes-ressources de professionnels du droit, de nos comités de la diversité nationaux et régionaux ainsi qu'avec le soutien d'Amy Sujae Lee, notre directrice senior, Diversité et inclusion, nous continuons à œuvrer pour des changements significatifs en collaboration avec nos clients et nos collectivités », affirme Shuli Rodal, présidente du comité de la diversité d'Osler et associée et chef du groupe de pratique Droit de la concurrence et investissement étranger du cabinet. « Nous sommes honorés d'être reconnus parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada dans le cadre de notre engagement en tant que cabinet visant à faire d'Osler un milieu de travail accueillant et solidaire pour tous ».

Osler a été reconnu parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pour ses initiatives internes et externes en la matière, notamment ses groupes-ressources de professionnels du droit. Guidés par notre personnel et soutenus par la direction, ces groupes comprennent le Réseau d'affinité Asie-Pacifique d'Osler, le Réseau des avocats noirs d'Osler, le Réseau fierté d'Osler, le Réseau de l'Asie du Sud d'Osler, le Réseau des avocates d'Osler ainsi que nos comités de la diversité régionaux de Calgary, Montréal et Vancouver.

« Pour bien comprendre et servir ses clients, le cabinet doit, par sa composition et sa culture refléter les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons », déclare Doug Bryce, associé directeur national d'Osler. « Nous sommes déterminés à contribuer à la lutte contre les obstacles à l'égalité des chances dans la profession juridique et nous sommes fiers de nos collaborations avec les organismes communautaires, les universités, les facultés de droit et les acteurs du secteur ».

La diversité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales chez Osler. Pour en savoir plus sur l'engagement du cabinet envers la diversité et l'inclusion, lisez le septième rapport annuel « La diversité chez Osler : Rétrospective de l'année 2022 ». Ce rapport illustre comment Osler change les choses et souligne toutes les initiatives du cabinet en matière de diversité.

À propos d' Osler

Osler est un cabinet d'avocats de premier plan ayant une seule priorité : vos affaires. Que ce soit de Montréal, Toronto, Calgary, Ottawa, Vancouver ou New York, notre équipe fournit des conseils à ses clients canadiens, américains et internationaux sur un large éventail de questions juridiques nationales et transfrontalières. Notre approche intégrée fondée sur la collaboration nous permet de vous offrir un accès direct à plus de 500 avocats afin de fournir des solutions juridiques adaptées, proactives et pratiques dictées par vos besoins. Depuis plus de 160 ans, nous avons bâti notre réputation en fournissant les réponses dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. C'est le droit à l'œuvre.

