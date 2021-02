OSI offre des solutions de navigation et de tactique intégrées de classe mondiale

OSI vise soutenir la solution « construit au Canada » pour les brise-glaces canadiens

Davie est prêt à commencer immédiatement le travail sur le brise-glace polaire

LÉVIS, QC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Davie, le premier constructeur canadien de navires polaires et de navires capables de naviguer dans les glaces, a annoncé qu'il envisageait une collaboration avec OSI Maritime Systems (OSI) dans le cadre de son programme de brise-glace polaire du Centre national de brise-glaces (CNB).

OSI est un leader mondial reconnu dans le développement et la conception de solutions de navigation et de tactique intégrées avancées. Situé à Vancouver et employant près de 250 personnes, les systèmes de OSI sont déployés de par le monde par les marines et gardes côtières les plus importantes au monde. Au Canada, OSI a fourni à la Marine royale canadienne (MRC) et à la Garde côtière canadienne (GCC) des patrouilleurs, des sous-marins et des frégates pendant plus de 20 ans.

OSI entretient déjà des liens bien établis et fructueux avec Davie.et les deux entreprises ont marqué l'histoire en 2017 lorsque le navire de combat ravitailleur de la classe Resolve, capable de naviguer dans les glaces, a été le premier navire canadien à être équipé du système de passerelle intégré (SPI) d'OSI. Maintenant entièrement éprouvées, il est prévu que des versions de ce SPI seront mises en œuvre dans les nouveaux navires de la MRC et de la GCC.

En tant que seule méga chantier du Canada avec 50 % de la capacité totale de construction navale au pays, Davie est prêt à amorcer immédiatement les travaux en lien avec le programme de brise-glace polaire. Un échéancier de construction intégré garantirait que le brise-glace polaire complète d'autres programmes clés tels que les six brise-glaces de programme que Davie construira dans le cadre de son intégration au sein de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN). En réalité, elle permettrait de réaliser d'importantes économies de production, de tirer parti d'une courbe d'apprentissage et de réaliser des économies d'échelle au sein de la chaîne d'approvisionnement, ce qui atténuerait les risques liés au coût, à l'échéancier et au rendement de ce programme.

Une récente étude d'impact économique menée par Deloitte pour Davie a conclu que la construction de brise-glaces polaires chez Davie pourrait générer jusqu'à 2 500 emplois bien rémunérés, engager plus de 1 300 fournisseurs dans tout le Canada et contribuer à l'économie du pays pour une somme allant jusqu'à 2,5 milliards de dollars.

Citations

James Davies, Président et Chef de la direction, Chantier Davie

« Nous accueillons OSI comme un ajout hautement précieux aux programmes de construction de brise-glaces polaires et de brise-glaces plus larges. Ils ont beaucoup à offrir au Centre national de brise-glaces et pourraient contribuer à garantir que la nouvelle flotte de la GCC est une véritable solution "construit au Canada", équipée de systèmes intégrés novateurs créés à Vancouver par des centaines d'employés d'OSI. »

Ken Kirkpatrick, Président et Chef de la direction, OSI Maritime Systems

« OSI est heureux d'explorer les possibilités avec Davie pour livrer notre système de navigation et de passerelle intégré "construit au Canada". Nous souhaitons tirer parti du travail que nous effectuons dans le cadre du programme de NPEA de la GCC pour soutenir la livraison d'une capacité à faible risque, rentable et éprouvée. Les programmes de brise-glace de la GCC créeront de nombreux emplois de haute qualité à Vancouver, en Colombie-Britannique, et aideront l'OSI à développer des projets de brise-glace dans le monde entier. »

Pourquoi le brise-glace polaire ne peut être construit que chez Davie

Le Centre d'excellence du Canada offre des services complets et de capacité stratégique

L'impact positif énorme sur les emplois et l'économie

Les partenaires stratégiques sont les meilleurs dans le domaine des brise-glaces

Le seul méga chantier canadien prêt et capable de commencer dès maintenant à travailler sur le projet du brise-glace polaire

La conception est prête et les travaux peuvent commencer immédiatement

Une livraison en avance sur l'échéancier actuel du gouvernement pour servir tous les Canadiens

Davie construit plusieurs navires à la fois sans aucun conflit de programme

Pour plus de renseignements, consultez le site www.icebreakercentre.ca

NOTE AUX ÉDITEURS :

À PROPOS DE CHANTIER DAVIE CANADA INC.

Situé à Lévis, Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d'œuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca

À PROPOS DE OSI

Depuis plus de 20 ans, OSI Maritime Systems propose des solutions de navigation et de tactique intégrées avancées à des clients militaires. En tant que pionnier des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information sur les navires de guerre (WECDIS), l'entreprise est devenue un principal fournisseur de solutions de navigation et de tactique intégrées conçues pour les opérations de sécurité navale et maritime. L'entreprise développe et livre des systèmes de passerelle intégrés pour les navires de guerre, des systèmes de navigation en plongée intégrés pour les sous-marins et des systèmes C2 pour les petites embarcations. L'OSI compte actuellement 20 clients du secteur maritime dans le monde entier, avec plus de 600 navires de guerre et sous-marins opérants avec ses solutions de navigation et de tactique intégrées de pointe.

