UNCASVILLE, Connecticut, 28 janvier 2021 /CNW/ - Oshidori International Development Godogaisha (« Oshidori »), une entreprise japonaise créée dans le but d'aménager un centre de villégiature intégré à Nagasaki, et Mohegan Gaming & Entertainment (MGE), un chef de file dans le développement de centres de villégiature intégrés à l'échelle mondiale, ont annoncé leur partenariat en vue de soumettre une offre conjointe pour l'obtention d'un permis d'aménagement d'un centre de villégiature intégré à Nagasaki, au Japon.

Grâce à ce partenariat, Oshidori et MGE visent non seulement à aménager un centre de villégiature intégré de classe mondiale, mais aussi à former une communauté dynamique pour permettre à Nagasaki de devenir une destination de voyage et un lieu de résidence de premier choix.

« Nous sommes fiers de nous associer à MGE dans le cadre de cette occasion historique de développement, a déclaré Alejandro (Alex) Yemenidjian, président et chef de la direction d'Oshidori. Avec notre offre conjointe, nous voulons mettre en valeur la riche culture et la diversité de la région de Nagasaki, et nous avons hâte de voir les effets positifs que ce projet aura sur l'ensemble de la région de Kyushu. »

« Nous sommes honorés de travailler avec Oshidori International et de pouvoir tirer parti de l'expérience sans précédent de son équipe dans le cadre de cette offre pour l'obtention d'un permis d'aménagement d'un centre de villégiature intégré dans l'un des marchés dont la croissance est la plus rapide au monde, a déclaré Mario Kontomerkos, président-directeur général de MGE. Le Japon offre d'importantes possibilités de développement qui profiteront à l'économie de Kyushu. Notre stratégie de croissance tient compte de l'importante occasion de marketing croisé entre le projet Inspire en Corée et le projet de Kyushu, au Japon. En tant qu'exploitants de dix propriétés à l'échelle mondiale, dont l'un des plus grands centres de villégiature intégrés en occident, nous avons hâte de mettre à profit notre expertise dans le cadre de ce projet. »

Le prochain projet de centre de villégiature intégré se tiendra à Sasebo, et le processus de sélection de l'offre gagnante de la préfecture de Nagasaki devrait se dérouler tout au long de l'été et de l'automne 2021.

À propos d'Oshidori International Development Godogaisha

Oshidori International Development Godogaisha est une entreprise japonaise créée dans le but d'aménager un centre de villégiature intégré à Sasebo, dans la préfecture de Nagasaki. Oshidori est une entreprise de construction, de conception et d'exploitation de centres de villégiature intégrés. Sa société mère est Oshidori International Holdings Inc. (inscrite à la Bourse de Hong Kong en tant que SEHK:0622). Le président et chef de la direction d'Oshidori International Development Godogaisha est Alejandro (Alex) Yemenidjian, ancien président et chef de la direction de MGM Resorts.

La mission d'Oshidori International Development Godogaisha consiste à créer un centre de villégiature spectaculaire qui soutiendra la stratégie touristique de Kyushu, créera de nouvelles possibilités d'emploi, améliorera la qualité de vie des membres de la communauté et offrira plus de possibilités aux enfants de Kyushu. À titre de membre responsable de la communauté, Oshidori travaillera en collaboration avec les gouvernements, les entreprises, les universités et d'autres organismes locaux, ainsi qu'avec les résidents, afin de continuellement développer la région, en utilisant le centre de villégiature intégré de Nagasaki comme principal catalyseur.

À propos de la Kyushu Oshidori Children's Foundation

En 2019, Oshidori a créé la Kyushu Oshidori Children's Foundation pour soutenir les enfants et les jeunes de tous âges, de l'école préscolaire aux études supérieures, dans la région de Kyushu. La fondation détient environ 20 % du capital social d'Oshidori International Holdings Limited. Elle vise à améliorer la vie des enfants et des jeunes de la région de Kyushu, à libérer leur potentiel pour maximiser leurs chances à l'école et au travail, et à les inspirer à vivre pleinement leur vie. L'objectif de la fondation est d'apporter des améliorations dès le niveau primaire afin d'entraîner des changements significatifs pour revitaliser Nagasaki.

La fondation vise à encourager les gens à devenir des citoyens de la région en :

offrant une aide financière aux enfants et aux jeunes de familles défavorisées et vulnérables et de ménages monoparentaux;

travaillant en collaboration avec les conseils scolaires de la préfecture pour améliorer les installations scolaires et la qualité de l'enseignement en vue d'aider les élèves (en particulier ceux des communautés rurales et à faible revenu) à mieux se préparer à leurs études universitaires et à leur carrière;

aidant les étudiants des écoles secondaires et des universités locales à étudier à l'étranger.

Lors des inondations de juillet 2020, la fondation a fait don de 20 000 000 yens à Akai Hane, ou la Nagasaki Community Chest Association & Social Welfare Corporation, pour soutenir les mesures de secours à la suite des inondations dans la préfecture de Nagasaki.

À propos de Mohegan Gaming & Entertainment

Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) est l'un des principaux concepteurs et exploitants de centres de villégiature dotés d'activités de divertissement de premier plan à l'échelle mondiale, dont Mohegan Sun à Uncasville, au Connecticut, Inspire à Incheon, en Corée du Sud et Niagara Casinos à Niagara, au Canada. MGE est le propriétaire, le promoteur ou le gestionnaire de centres de villégiature dotés d'activités de divertissement partout aux États-Unis, y compris au Connecticut, au New Jersey, dans l'état de Washington, en Pennsylvanie, en Louisiane, ainsi qu'en Asie du Nord et à Niagara Falls, au Canada, et bientôt à Las Vegas, au Nevada, sous réserve de l'approbation réglementaire. MGE est le propriétaire exploitant du Sun du Connecticut, une équipe de basketball professionnelle de la WNBA et des New England Black Wolves, une équipe de crosse professionnelle de la National Lacrosse League. Pour en savoir plus sur MGE et nos propriétés, consultez le www.mohegangaming.com .

