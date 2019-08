Ortho Regenerative Technologies annonce une entente de collaboration avec une société orthopédique d'envergure mondiale

Conclusion d'une entente pouvant mener à une expansion significative de la plateforme exclusive RESTORE de la Société et de ses applications thérapeutiques

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Ortho Regenerative Technologies Inc. (CSE: ORTH) ("Ortho RTi" ou la « Société »), une société orthobiologique émergente, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente collaborative de transfert de matériel (« ETM ») avec une société orthopédique d'envergure mondiale (le « Partenaire »). Selon les termes de l'entente, la formulation d'un produit commercial du Partenaire sera évaluée pour ses propriétés lorsqu'utilisée conjointement avec le produit Ortho-R d'Ortho RTi. Les travaux qui seront effectués en vertu de l'ETM devraient se terminer d'ici la fin de l'année 2019.

« Notre matrice exclusive de biopolymère agit en tant qu'échafaud aux importantes propriétés de résidence pouvant être utilisée dans le but de circonscrire tout type de matériel bioactif, de prolonger leur effet thérapeutique et ultimement d'améliorer significativement les avantages pour les patients. Cette entente découle de notre stratégie qui consiste à travailler avec d'autres sociétés afin d'évaluer si notre plateforme exclusive de polymère pourrait être utilisée conjointement avec d'autres produits pour des utilisations différentes des nôtres. Ceci nous permet également de valider notre plateforme avec des tiers et d'augmenter de façon spectaculaire les opportunités de commercialisation », a dit Claude LeDuc, Président et chef de la direction de Ortho RTi. « Il s'agit d'un important pas vers l'avant pour notre programme Ortho-R. Nos constatations préliminaires suggèrent que la combinaison des deux produits pourrait être très utile dans le traitement du problème clinique visé. Cette entente de transfert de matériel mènera à des études subséquentes afin de confirmer les effets et de vérifier quels ajustements, le cas échéant, devront être apportés afin de poursuivre avec une combinaison de produit optimale ».

À propos de la plateforme RESTORE

La plateforme technologique exclusive RESTORE d'Ortho RTi est une matrice de biopolymère muco-adhésive à base de CHITOSAN qui agit en tant qu'échafaud aux importantes propriétés de résidence pouvant être utilisée dans le but de circonscrire tout type de matériel bioactif, de prolonger leur effet thérapeutique et ultimement d'améliorer significativement les avantages pour des patients. Dans le cas d'Ortho-R, ceci est mélangé avec un concentré de protéines/facteurs de croissance (plasma riche en plaquettes ou « PRP ») à partir du plasma du patient afin de distribuer des biologiques et augmenter les taux de guérison des blessures aux tendons, ménisques, ligaments et cartilages reliées aux activités sportives et occupationnelles. La combinaison hybride polymère-biologique peut être appliquée directement sur le site de la blessure par le chirurgien durant une procédure opératoire de routine sans allonger de façon significative la durée la chirurgie et sans autre intervention additionnelle.

À propos d'Ortho Regenerative Technologies Inc.

Ortho RTi est une société orthobiologique émergente dédiée au développement de la plateforme technologique RESTORE, une technologie innovatrice de réparation des tissus mous visant à améliorer drastiquement le taux de succès des chirurgies de réparation des tissus mous ou musculosquelettiques. Considérant la bioactivité significative et les propriétés de résidence de notre biopolymère exclusif, Ortho RTi continue d'évaluer le potentiel pour utilisations thérapeutiques autres que celles de guérison des tissus mous. La stratégie de commercialisation d'Ortho RTi comprend le développement en cours de traitements pour les blessures de la coiffe du rotateur et du ménisque dans l'articulation du genou. L'objectif initial concerne le marché américain, suivi rapidement par d'autres pays par la suite. De plus amples informations sur Ortho RTi sont disponibles sur le site internet de la Société au www.orthorti.com et sur SEDAR au www.sedar.com. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur LinkedIn et Twitter @orthoRTI.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs concernant les attentes de la Société envers des événements futurs. Ces énoncés sont « prospectifs » parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelle information, d'événements futurs ou autrement, autre que requis par la législations sur les valeurs mobilières.

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE RÉGLEMENTATION N'ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L'EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.

SOURCE Ortho Regenerative Technologies Inc.

Renseignements: Claude LeDuc, Président et chef de la direction, (514) 782-8804, leduc@orthorti.com; Frederic Dumais, Directeur des communications et relations avec les investisseurs, (514) 782-8803, dumais@orthorti.com

Related Links

http://www.orthorti.com/