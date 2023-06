TORONTO, le 27 juin 2023 /CNW/ - Oro Health présentera lors de Collision Conference à Toronto la version publique de DermSmart, son outil destiné à la classification des types de peau et conditions cutanées mineures.

Cette nouvelle version conçue pour aider les personnes affectées par des maladies de peau à trouver les bonnes options de soins, toujours alimentée par l'intelligence artificielle, offre aux patients la possibilité de télécharger les photos de sa maladie de peau, poser des questions et interagir avec l'outil de la même façon qu'ils le feraient avec un dermatologue. Cet assistant virtuel est entraîné afin d'évaluer la condition et le type de peau du patient, proposant des routines de soins et des recommandations de produits parfaitement adaptées.

« Au cours des derniers mois, nous avons travaillé très fort avec Dermago, nos experts AI et nos Dermatologues afin d'enrichir notre propre modèle de reconnaissance de conditions de peau avec un LLM stimulé avec des connaissances médicales et cosmétiques raffinées. Cela nous permet non seulement d'avoir un niveau de détection des 38 problèmes de peau les plus fréquents meilleur que tout autre modèle sur le marché, gratuit ou payant, mais de le faire dans un format accessible à tous.

Avec notre approche sur les LLMs, nous créons une conversation interactive qui minimise les hallucinations et donne des informations reçues et vérifiées par des dermatologues pour lesquelles seules les cliniques physiques peuvent rivaliser en qualité.

Tout en gardant ces conversations privées et sécurisées, nous éduquons et guidons les utilisateurs vers une santé de peau meilleure de la façon la plus naturelle: avec une expérience conversationnelle.

Nous sommes impatients d'être certifiés Santé Canada Dispositif Médical de classe I et de donner accès à tous les canadiens et canadiennes, et bientôt, nous l'espérons, partout ailleurs.» Bruno Morel, CTO chez Oro Health.

Depuis trois ans, la collaboration entre Oro Health et Dermago a permis de développer un algorithme d'apprentissage avancé sur un ensemble de données exclusives comprenant plus de 100 000 images cliniques classées par deux dermatologues certifiés, dans le but de proposer aux canadiens, souffrant de conditions dermatologiques mineures, un outil d'évaluation des conditions cutanées et de recommandations de soins.

Oro Health, qui dispose également d'une technologie de télémédecine asynchrone utilisée dans de multiples spécialités médicales autre que la dermatologie, est en attente de la certification de dispositif médical pour l'outil DermSmart AI.

«La certification du dispositif médical permettra de proposer l'outil aux professionnels des soins de santé primaires ainsi qu'aux patients directement afin d'identifier la condition cutanée et accélérer les soins. Nous pensons que DermSmart pourrait réduire considérablement le nombre de références envoyées aux dermatologues et diminuer les listes d'attente.» Dre Émilie Bourgeault, B.Sc, M.D., dermatologue (FRCPC), cheffe de la direction de Oro Health.

À propos d'Oro Health

Oro Health offre des solutions utilisant l'intelligence artificielle aux médecins spécialistes qui cherchent à exploiter tout le potentiel de la technologie. La mission est d'améliorer le quotidien des patients et des médecins grâce à des solutions technologiques innovantes pour assurer la qualité et l'efficacité des soins de santé.

À propos de Dermago

Dermago est la première clinique 100% virtuelle à offrir l'accès rapide, direct et sécuritaire à un dermatologue pour le traitement des affections mineures de la peau. Fondée par Dr Marc-André Doré et Dre Émilie Bourgeault, Dermago permet d'améliorer l'accès aux soins pour les patients dans toutes les provinces canadiennes, à l'exception de la Saskatchewan.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site orohealth.me .

