MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Oro Health, en partenariat avec MCI Onehealth, offre depuis peu, un service de télédermatologie pour les patients ontariens privés ou couverts par le système public, OHIP. Oro Health est une plateforme adaptée à la dermatologie virtuelle, pionnière de la télémédecine asynchrone au Canada qui s'associe aujourd'hui à l'un des plus grands groupes médicaux de la grande région de Toronto afin que les patients n'aient plus à subir de longs délais d'attente pour un rendez-vous en dermatologie. Les patients pourront accéder en quelques jours à une analyse, un diagnostic et un traitement médical personnalisés, pour des problèmes de peau mineurs, depuis le confort de leur domicile. La télémédecine asynchrone, contrairement à la télémédecine conventionnelle, ne nécessite pas de rendez-vous entre le patient et le médecin. Les échanges se font au contraire en continu par messagerie instantanée sécurisée, à la convenance des deux parties.

Cette nouvelle solution MCI, MCI Dermatology Connect, est portée par la technologie Oro Health, qui garantit un processus hautement sécurisé et conforme aux normes d'information les plus strictes du GDPR, PIPEDA et HiPAA.

"Offrir un accès rapide et pratique à des spécialistes tout en préservant notre haute qualité de soin, est la pierre angulaire de l'expérience patient du réseau de Santé MCI. Cette collaboration avec Oro Health permet l'enrichissement de notre offre en santé virtuelle et permet l'accéleration de l'accès à des spécialistes." dit Dr. Alexander Dobranowski, PDG de MCI. "MCI est engagé dans la mission de rendre la Santé plus accessible, plus abordable et ultimement plus sécuritaire et nous sommes ravis de partager cette mission avec des partenaires innovants comme Oro Health."

Une technologie au service des patients afin de réduire les temps d'attente importants des patients.

La plateforme Oro Health, d'abord développée pour Dermago en 2020, est un outil technologique créé par deux dermatologues canadiens qui cherchent à améliorer l'accessibilité des services médicaux au pays. Elle est conçue pour contribuer à soulager le système de santé, tout en permettant l'accès aux services dermatologues pour des patients vivant dans des régions éloignées. Un grand nombre de patients sont en attente de consultation, ce nouveau service apporte une solution rapide et sécuritaire pour soulager ces nombreux patients en attente.

Près de 30 000 patients canadiens ont déjà utilisé la plateforme Oro Health en consultant un dermatologue sur le site de Dermago, dont près de la moitié au cours de la seule année dernière.

Notre intelligence artificielle au service du dermatologue

Chez Oro Health, la technologie est d'abord au service du patient. L'outil d'intelligence artificielle développé par notre équipe analyse les images du patient afin de proposer au médecin trois recommandations dermatologiques avec un niveau de précision au-dessus des 90%. Cet outil performant permet de détecter plus de 42 maladies cutanées possibles malgré les variations d'intensités lumineuses, de clarté d'image ou des couleurs de peau.

À PROPOS D' ORO HEALTH

Conséquence directe de l'immense succès de Dermago, Oro Health offre des solutions basées sur l'intelligence artificielle aux médecins spécialistes qui cherchent à exploiter tout le potentiel de la technologie. En améliorant la qualité et la rapidité des soins, les médecins offrent aux patients un meilleur accès à leur expertise, dans un environnement sécurisé, au moment et à l'endroit de leur choix. Notre mission est d'améliorer le quotidien des patients et des médecins grâce à des solutions technologiques innovantes pour assurer la qualité et l'efficacité des soins de santé.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site orohealth.me.

