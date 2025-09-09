Orimed Pharma, une affiliée de la Corporation JAMP Pharma, lance Pr Solufy MC , une solution liquide d'aripiprazole.

Solufy , une solution liquide d'aripiprazole. Cette nouvelle formulation offre une alternative aux formes solides actuelles, ce qui pourrait ainsi faciliter l'administration du traitement pour certains patients.

PrSolufyMC est le premier produit d'un futur portefeuille de solutions liquides, soulignant l'engagement d'Orimed Pharma et du Groupe JAMP Pharma envers l'innovation.

BOUCHERVILLE, QC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Orimed Pharma, entreprise pharmaceutique de propriété canadienne basée à Boucherville, est fière d'annoncer l'arrivée sur le marché canadien de PrSolufyMC, une nouvelle formulation liquide de l'aripiprazole. Spécialisée dans les solutions thérapeutiques innovantes, Orimed Pharma répond ainsi à un besoin clinique présent en offrant une option adaptée aux patients nécessitant une alternative aux formes solides.

L'aripiprazole est un antipsychotique atypique utilisé pour le traitement de divers troubles psychiatriques, notamment la schizophrénie, les troubles bipolaires de type 1 et la dépression majeure1. La nouvelle formulation liquide de PrSolufyMC fut conçue pour être facile à avaler permettant une alternative aux patients pouvant en nécessiter.

« Le lancement de PrSolufyMC illustre parfaitement la mission d'Orimed Pharma de rendre les traitements plus accessibles et adaptés aux besoins réels des patients et des professionnels de la santé, » a déclaré Thierry Lavoie, directeur principal d'Orimed Pharma. « Le Groupe JAMP Pharma est fier de soutenir cette innovation, car elle nous permet de franchir une première étape dans le développement d'un portefeuille de solutions liquides et de maintenir ainsi notre engagement envers la santé des Canadiens » a déclaré Louis Pilon, président et chef de la direction du Groupe JAMP Pharma.

PrSolufyMC est maintenant disponible à travers tout le réseau de distribution pharmaceutique canadien. Les professionnels de la santé peuvent obtenir davantage d'informations sur les modalités de prescription et la disponibilité du produit en communiquant directement avec Orimed Pharma.

À propos d'Orimed Pharma

Orimed Pharma est une entreprise pharmaceutique de propriété canadienne basée à Boucherville. Spécialisée dans le développement et la mise en marché de solutions thérapeutiques innovantes, Orimed Pharma s'engage à aider à améliorer la qualité de vie des patients au Canada en offrant des produits répondant aux plus hauts standards de qualité et d'efficacité. Orimed Pharma est une entreprise détenue par le Groupe JAMP Pharma.

À propos du Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une organisation canadienne dont le siège social est situé à Boucherville, dans la grande région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de plus de 380 molécules et est l'un des leaders de l'industrie en termes de volume annuel d'ordonnances2. Avec plus de 130 nouveaux produits dont la vente a été autorisée par Santé Canada au cours des trois dernières années, le Groupe JAMP Pharma est le leader canadien en matière de lancement de produits3, améliorant ainsi les nouvelles options de traitement disponibles au Canada, y compris de nombreux médicaments spécialisés. L'ajout d'un nouveau site de fabrication local pour des produits de prescriptions génériques vient appuyer la vision du Groupe JAMP Pharma de devenir la plus grande entreprise pharmaceutique de propriété canadienne.

En plus de sa division générique, le Groupe JAMP Pharma possède plusieurs divisions et affiliées telles qu'Orimed, BioJAMP®, Wampole, Laboratoire Suisse, Cosmetic Import et Soins aigus et injectables, offrant ainsi des produits sur ordonnance et de marque, des produits biosimilaires, et 180 produits en vente libre avec une gamme variée de vitamines, de suppléments et de produits de santé naturels.

