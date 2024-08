Organisme communautaire forcé de refuser une aide financière du fédéral : l'opposition officielle dénonce le dogmatisme caquiste

QUÉBEC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le refus du gouvernement caquiste de permettre à Chic Resto Pop d'obtenir une importante aide financière accordée par le fédéral est totalement injustifiable, dénoncent les porte-paroles libérales en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, Désirée McGraw, et pour les aînés et les proches aidants, Linda Caron.

Les deux élues de l'opposition officielle mettent sérieusement en doute la sincérité de la CAQ dans son désir d'assurer les besoins de base des aînés québécois. Elles rappellent que l'on paie des taxes et impôts au gouvernement fédéral et que nous avons droit de profiter de ses subventions. L'attitude dogmatique de la CAQ face au fédéral ne doit pas se traduire par de l'insécurité alimentaire chez les aînés les plus vulnérables, s'inquiètent Mmes McGraw et Caron.

« Si la CAQ est incapable de gérer les finances publiques, avec son déficit record de 11 milliards de dollars, de présenter un plan de lutte contre la pauvreté ambitieux et de soutenir adéquatement nos organismes communautaires, souvent de première ligne ou de dernier recours, peut-elle au moins ne pas les priver de l'aide du fédéral à laquelle ils ont droit? C'est une simple question de dignité pour nos aînés et les plus démunis. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

« Malheureusement, le cas de Chic Resto POP, rapporté ce matin, n'est pas un cas isolé dans la manière dogmatique de la CAQ d'entretenir ses conflits avec le fédéral sur le dos des plus vulnérables. Au début de l'été, l'organisme L'Entraide Plus de Chambly s'est vu retirer une subvention fédérale de 570 000 $, aide qui lui aurait permis d'effectuer de menus travaux à domicile pour les aînés, le tout alors que le gouvernement clame haut et fort qu'il veut soutenir les aînés à domicile. C'est révoltant! »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

