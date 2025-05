Hames est promu au poste de président et chef des finances

PORTLAND, Minerai, le 1er mai 2025 /CNW/ -- Oregon Tool, Inc., un chef de file mondial des outils de coupe de précision pour les secteurs de la foresterie, des pelouses et des jardins, de l'agriculture, de l'élevage et de l'agriculture, ainsi que des industries de coupe et de finition de béton, a annoncé aujourd'hui que l'actuel président et chef de la direction financière, Terry Hames, a été promu au poste de chef de la direction.

M. Hames succédera à M. Elliot Zimmer, qui quittera Oregon Tool à la fin d'avril 2025.

Forte de plus de 16 ans de leadership financier et opérationnel chez Oregon Tool, Hames a joué un rôle déterminant dans la discipline budgétaire, la croissance stratégique et la création de valeur à long terme d'Oregon Tool. Sa compréhension approfondie du modèle d'affaires de l'entreprise, combinée à sa capacité à composer avec des dynamiques de marché complexes, fait de lui un leader de confiance positionné pour guider le programme de croissance de l'entreprise.

« Je suis honoré d'assumer le rôle de chef de la direction et de continuer à bâtir sur les bases solides que nous avons établies, a déclaré M. Hames. « Notre engagement à soutenir nos clients, à former les meilleurs talents de l'industrie et à continuer de tirer parti de notre histoire d'innovation, de satisfaction de la clientèle et de croissance responsable demeure inébranlable alors que nous continuons d'évoluer pour répondre aux besoins de nos utilisateurs finaux. »

À propos d'Oregon Tool, Inc.

Oregon Tool, Inc. (« Oregon Tool ») est une plateforme mondiale d'outils de coupe de précision de marque haut de gamme axés sur le marché secondaire. Le portefeuille de marques de l'entreprise se spécialise dans les outils de coupe de précision de qualité professionnelle pour la foresterie, la pelouse et le jardin, l'agriculture, l'élevage et l'agriculture, ainsi que la coupe et la finition du béton. Basée à Portland, en Oregon, avec une présence multinationale dans les domaines de la fabrication et de la distribution, Oregon Tool vend ses produits dans plus de 110 pays sous les marques Oregon®, Woods®, ICS®, Pentruder®, Merit® et Carlton®. L'entreprise est le premier fabricant mondial de chaînes de scies à chaîne et de barres de guidage pour les scies à chaîne et la chaîne de scies à diamant pour le béton et les tuyaux, un important fabricant d'accessoires de tracteurs agricoles et le principal fournisseur de FEO de pièces de premier ajustement et de remplacement. Pour en savoir plus, visitez le site www.oregontool.com.

