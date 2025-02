150 millions de dollars d'argent frais pour accroître les liquidités;



PORTLAND, Oregon, 20 février 2025 /CNW/ - Oregon Tool, Inc. (la "Société") est un leader mondial et un fabricant d'outils de coupe de qualité professionnelle pour la foresterie, la pelouse et le jardin; l'agriculture, l'élevage et l'agriculture; et les industries de coupe et de finition de béton ont annoncé aujourd'hui la conclusion de trois transactions de financement distinctes très avantageuses (les « transactions »). Les transactions ont été soutenues par une majorité importante de la structure du capital, y compris 100 % des prêteurs de financement de titres à revenu fixe, environ 83 % des prêts à terme existants et environ 81 % des billets non garantis existants. Après les transactions, la Société s'attend à faire une ou plusieurs offres d'échange à d'autres détenteurs de prêts à terme existants et de billets non garantis existants. Les transactions procurent des avantages importants à la Société.

Le 18 février 2025, la Société a demandé à sa nouvelle filiale, Oregon Tool Lux LP, une entité luxembourgeoise (la NewCo), d'émettre un montant en principal d'environ 156 millions de dollars de nouvelle dette de premier rang, sous forme de prêts à terme (le prêt à terme de premier rang de NewCo). Le même jour, les prêteurs de la facilité de crédit renouvelable ont échangé, à parité, contre une nouvelle facilité de crédit renouvelable de premier rang à NewCo (le « nouveau crédit renouvelable »). Le 19 février 2025, un groupe spécial de prêteurs de prêts à terme (« Term Loan AHG ») et un groupe spécial de détenteurs de prêts à terme et de billets (« Crossholder AHG ») ont prolongé l'échéance de leurs prêts à terme jusqu'en octobre 2029. Le 20 février 2025, les prêteurs Term Loan AHG et Crossholder AHG, au choix de la Société, (i) ont refinancé ou se sont engagés à refinancer, à un escompte, tous les prêts à terme existants arrivant à échéance en octobre 2029 et (ii) se sont engagés à échanger tous les billets détenus par les membres Term Loan AHG et Crossholder AHG, dans une combinaison de nouveaux prêts à terme de deuxième rang (« prêt à terme de deuxième rang ») et de nouveaux billets de troisième rang (« billets de troisième privilège ») chez NewCo. Le nouveau prêt renouvelable, le prêt à terme de premier rang de NewCo, le prêt de deuxième rang et les billets de troisième rang arrivent à échéance le 15 octobre 2029. De plus, les prêteurs existants de la Société dans le cadre du financement reposant sur l'actif ont prolongé l'échéance de la facilité de crédit liée au financement reposant sur l'actif de la Société jusqu'au 15 octobre 2029.

En ce qui concerne les transactions, les prêteurs participants ont consenti à l'adoption de certaines modifications à la facilité de prêt à terme existante, qui sont maintenant en vigueur. Entre autres modifications, les modifications éliminent les clauses restrictives de la dette existante.

À la suite de ces transactions, la Société a augmenté ses liquidités d'environ 150 millions de dollars (avant de donner effet à l'utilisation de son produit) et a réduit ses obligations de dette avant la transaction de plus de 75 millions de dollars.

« Cette transaction positionne l'entreprise pour sa réussite à long terme et profite à nos principales parties prenantes, » a déclaré Terry Hames, président et directeur financier d'Oregon Tool, Inc. « La transaction réduit notre bilan grâce à la capture d'escompte, fournit des liquidités essentielles pour nos besoins opérationnels grâce à 150 millions de dollars de nouveaux fonds et prolonge les échéances jusqu'au quatrième trimestre de 2029. Nous sommes en mesure de continuer à investir dans nos initiatives stratégiques pour développer des solutions novatrices pour nos clients, réaliser les gains d'efficacité opérationnelle ciblés et stimuler une croissance rentable à long terme. »

PJT Partners LP a agi à titre de conseiller financier et Milbank LLP a agi à titre de conseiller juridique de la Société. Perella Weinberg Partners LP a agi à titre de conseillère financière et Davis Polk & Wardwell a agi à titre de conseiller juridique auprès de Term Loan AHG. Lazard a agi à titre de conseiller financier et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Crossholder AHG. Cahill, Gordon & Reindel a agi à titre de conseiller juridique auprès des prêteurs de RCF et d'ABL.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ni une offre, une sollicitation ou une vente de titres par la Société dans tout État dans lequel une telle offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État.

À propos d'Oregon Tool, Inc.

Oregon Tool, Inc. est une plateforme mondiale de pointe d'outils de coupe de précision. Le portefeuille de marques de l'entreprise se spécialise dans les outils de coupe de précision de qualité professionnelle pour la foresterie, la pelouse et le jardin, l'agriculture, l'élevage et l'agriculture, ainsi que la coupe et la finition du béton. Établie à Portland, en Oregon, et ayant une empreinte multinationale de fabrication et de distribution, Oregon Tool, Inc. vend ses produits dans plus de 110 pays sous les marques Oregon®, Woods®, ICS®, Pentruder®, Merit® et Carlton®. L'entreprise est un leader mondial dans la fabrication de chaînes de scies à chaîne et de barres de guidage pour les scies à chaîne et les chaînes de scies à diamant pour le béton et les tuyaux, un important fabricant d'accessoires de tracteurs agricoles et de lames de tondeuses de gazon, et le principal fournisseur de pièces de premier ajustement et de remplacement d'équipement d'origine. Pour en savoir plus, visitez www.oregontool.com.

