Ordre national du Québec - nominations 2019 - Trente-cinq personnalités québécoises seront nommées ou promues à l'Ordre national du Québec

QUÉBEC, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est fier d'annoncer que 35 personnes seront honorées, cette année, de l'un des trois grades de l'Ordre national du Québec. Les récipiendaires seront décorés le jeudi 20 juin, lors d'une cérémonie qui se déroulera à la salle du Conseil législatif de l'hôtel du Parlement, à 14 h.

Les personnes qui seront admises ou promues à l'Ordre, cette année, sont :

Grands officiers : M. Phil Gold (promotion) et M. Pierre Lassonde (promotion).

Officières et officiers : M. Daniel Borsuk, M. Yvon Charest, M. Fernand Grenier, Mme Louise Harel, Mme Trang Hoang, M. Paul Inchauspé (2015), M. Morton S. Minc, M. Sylvain Moineau, M. Claude Montmarquette, M. Charles Morin et M. Louis Vachon.

Chevalières et chevaliers : Mme Sharon Azrieli, Mme Marie-Dominique Beaulieu, M. Robert Boily, Mme Natalie Choquette, Mme Louise Cordeau, Mme Micheline Dumont, M. Laurent Duvernay-Tardif, M. Yves Gingras, M. François Girard, M. Geoffrey Green, M. Philippe Gros, M. Jean-Pierre Léger, M. Geoff Molson, M. Robert Panet-Raymond, M. Michel Phaneuf, M. Robert E. Prud'homme, Mme Louise Sicuro, M. Roland Smith, M. Alain Trudel, Mme Maïr Verthuy, M. Denis Villeneuve et M. Florent Vollant.

Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias. Après évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre national du Québec recommande au premier ministre les nominations de l'année, qui sont officialisées par décret gouvernemental, en vue de la remise des insignes, en juin. Fondé en 1984, l'Ordre national du Québec est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois.

Lien connexe :

Les notes biographiques des récipiendaires peuvent être consultées sur le site Web du premier ministre : http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca.

