Ordre national du Québec - cérémonie de remise des insignes 2025 - Dévoilement des récipiendaires de l'Ordre national du Québec

QUÉBEC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est fier d'annoncer qu'une vingtaine de récipiendaires seront décorés le 18 juin prochain de l'un des trois grades de l'Ordre national du Québec. Les personnes honorées recevront leur distinction lors d'une cérémonie qui se déroulera à l'Assemblée nationale.

Fondé en 1984, l'Ordre national est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Depuis 1985, soit 40 ans, des cérémonies de remise des insignes sont organisées. Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias. Après l'évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre recommande au premier ministre les nominations de l'année, qui sont officialisées par un décret gouvernemental, en vue de la remise des insignes, en juin.

Les personnes qui seront admises et celle qui sera promue à l'Ordre cette année sont :

Grande officière : Mme Françoise Sullivan (promotion).

Officière et officiers : M. Raymond Bachand, M. Yoshua Bengio, M. Réjean Hébert, Mme Monique Simard.

Chevalières et chevaliers : Mme Farah Alibay, M. Serge Chapleau, M. René Richard Cyr, M. Serge Fiori, M. Claude Gauthier, Mme Chantal Hébert, M. Peter A. Howlett, M. Michel Jean, M. Mikaël Kingsbury, M. Georges L'Espérance, Mme Diane Morin, Mme Céline Muloin, M. Thierry Pétry, M. Evan Price, M. Norman Steinberg, M. Jacques Tanguay, Mme Rivellie Tchuisseu, M. Roch Voisine.

Récipiendaire de 2024

M. Carl-Éric Aubin, nommé officier en 2024 et qui était absent de la cérémonie de l'an dernier, sera présent cette année et recevra, lui aussi, son insigne des mains du premier ministre.

Citation :

« Le Québec est fier d'honorer ces hommes et ces femmes inspirants. Le 18 juin sera une journée de célébration, où leurs œuvres, leurs parcours et leurs contributions seront mis en lumière et où j'aurai l'immense fierté de leur remettre les insignes de l'Ordre national du Québec au nom du peuple québécois. Merci à toutes ces personnes pour ce qu'elles ont accompli. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur leur carrière et leurs réalisations pour faire avancer la nation québécoise. »

François Legault, premier ministre du Québec

Pour en savoir plus, consultez le site de l'Ordre national du Québec.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]; Information : Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]