Ordre national du Québec - cérémonie de remise des insignes 2023 - Hommage rendu aux nouveaux récipiendaires de l'Ordre national du Québec

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a fièrement remis les insignes de l'Ordre national à 31 personnes, aujourd'hui, lors de la 37e cérémonie de la remise des insignes, qui s'est déroulée dans la salle du Conseil législatif de l'hôtel du Parlement.

Les personnes qui ont été admises ou promues à l'Ordre cette année sont :

Grande officière et grand officier : Mme Janette Bertrand (promotion) et M. Armand Vaillancourt (promotion)

Officières et officiers : M. Gordon Bain, M. Richard Béliveau, M. Clément Demers, Mme Suzanne Fortier (absente), Mme Linda Gaboriau, M. Morris Goodman, Mme Diane Juster, M. Georges Leroux, Mme Christiane Rousseau (absente) et M. Guy Saint-Jacques. De plus, M. Louis Audet, nommé en 2022, recevra son insigne cette année.

Chevalières et chevaliers : Mme Brigitte Alepin, M. Jean-François Archambault, M. Howard Bergman, M. Denis Brott, Mme Édith Butler, M. Michel Côté, M. Charles-Philippe David, Mme Louise Déry, Mme Denise Desautels, M. Jérôme Dupras, M. Nassib El-Husseini, Mme Sandrine Faust, Mme Geneviève Fortier, Mme Patsy Gallant, M. Daniel Granger, Mme Louise Jobin, M. Gilbert Laporte (absent), M. Alexandre McKenzie, Mme Caroline Ouellette, M. Michel Rabagliati, M. Federico Rosei (absent) et Mme Guylaine Tremblay.

Les personnes qui étaient absentes à cette cérémonie ont été invitées à celle de l'an prochain.

Un hommage particulier a été rendu à M. Michel Côté, dont le décès récent a touché le Québec en entier. L'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec lui a été décerné à titre posthume et a été remis à un représentant de la famille de M. Côté.

Fondé en 1984, l'Ordre national est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias. Après l'évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre national du Québec recommande au premier ministre les nominations de l'année, qui sont officialisées par un décret gouvernemental. La période d'appel de candidatures pour les nominations de 2024 se déroulera du 5 septembre au 27 octobre prochains.

Citation :

« C'est toujours pour moi un vrai privilège de remettre l'Ordre national du Québec à des Québécoises et à des Québécois exceptionnels, à des personnalités qui font la fierté du Québec. Je suis tellement fier de célébrer notre nation, ceux qui rendent service à notre nation, ceux qui nous font rayonner dans le monde, ceux qui nous inspirent. Le Québec peut compter sur des artistes, des entrepreneurs, des sportifs, des intellectuels, des chercheurs toutes et tous plus remarquables les uns que les autres. Chers membres de l'Ordre national du Québec, je vous félicite et vous remercie pour tout ce que vous avez accompli. »

François Legault, premier ministre du Québec

Pour en connaître davantage sur les récipiendaires, consultez le site de l'Ordre national du Québec.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 418 642-5321, [email protected]; Information : Josianne Fortin, Directrice, Secrétariat de l'Ordre national du Québec, 418 569-6219, josianne.fo[email protected]