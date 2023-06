Ordre national du Québec - cérémonie de remise des insignes 2023 - Dévoilement des récipiendaires de l'Ordre national du Québec

QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé aujourd'hui que, cette année, 34 personnes seront honorées de l'un des trois grades de l'Ordre national du Québec. Les récipiendaires seront décorés le mercredi 21 juin, lors d'une cérémonie qui se déroulera à la salle du Conseil législatif de l'hôtel du Parlement, à 14 h. La cérémonie sera diffusée en direct sur le canal télévisuel et sur le site Internet de l'Assemblée nationale du Québec, de même que sur le site de l'Ordre national.

Fondé en 1984, l'Ordre national est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias. Après l'évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre recommande au premier ministre les nominations de l'année, qui sont officialisées par un décret gouvernemental, en vue de la remise des insignes, en juin.

Les personnes qui seront admises ou promues à l'Ordre, cette année, sont :

Grande officière et grand officier : Mme Janette Bertrand (promotion) et M. Armand Vaillancourt (promotion)

Officières et officiers : M. Gordon Bain, M. Richard Béliveau, M. Clément Demers, Mme Suzanne Fortier, Mme Linda Gaboriau, M. Morris Goodman, Mme Diane Juster, M. Georges Leroux, Mme Christiane Rousseau et M. Guy Saint-Jacques.

Chevalières et chevaliers : Mme Brigitte Alepin, M. Jean-François Archambault, M. Howard Bergman, M. Denis Brott, Mme Édith Butler, M. Michel Côté, M. Charles-Philippe David, Mme Louise Déry, Mme Denise Desautels, M. Jérôme Dupras, M. Nassib El-Husseini, Mme Sandrine Faust, Mme Geneviève Fortier, Mme Patsy Gallant, M. Daniel Granger, Mme Louise Jobin, M. Gilbert Laporte, M. Alexandre McKenzie, Mme Caroline Ouellette, M. Michel Rabagliati, M. Federico Rosei et Mme Guylaine Tremblay.

Citation :

« Le 21 juin prochain, la nation québécoise va rendre un hommage plus que mérité à ces 34 hommes et femmes d'envergure. Leur carrière et leurs contributions exceptionnelles dans divers domaines demeurent une source d'inspiration et de fierté pour tout le Québec. Ce sera un grand plaisir de leur remettre, au nom du peuple québécois, ces insignes. »

François Legault, premier ministre du Québec

Pour en savoir plus, consultez le site de l'Ordre national du Québec.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 418 642-5321, [email protected]; Information : Josianne Fortin, Directrice Secrétariat de l'Ordre national du Québec, 418 569-6219, [email protected]