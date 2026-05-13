̶ La Société annonce un important nouveau contrat de forage spécialisé au Canada, qui devrait générer des produits supérieurs à 100 M$ au cours de la période initiale de cinq ans ̶

VAL-D'OR, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») a présenté aujourd'hui ses résultats pour les périodes de trois et neuf mois closes le 31 mars 2026. (« T3 2026 » et « l'exercice 2026 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf si indication contraire.

La Société a également annoncé aujourd'hui qu'à la suite du T3 2026, elle avait commencé à mobiliser des appareils de forage dans le cadre d'un nouveau contrat de forage spécialisé de cinq ans conclu au Canada avec une grande société minière. Le contrat est également assorti d'une option d'extension de deux ans exerçable par le client. La direction estime que les produits générés par ce projet de forage seront supérieurs à 100 M$ au cours de la période initiale de cinq ans. Orbit Garant prévoit financer l'investissement en immobilisations corporelles pour la modification ou la fabrication d'appareils de forage et les stocks nécessaires, d'un montant de 20 M$, grâce à ses flux de trésoreries générés par ses et opérations ainsi qu'en augmentant le montant disponible de sa Facilité de crédit et par l'obtention d'un nouveau prêt à terme.

Faits saillants des résultats financiers

($ en millions de dollars,

sauf les résultats par action) Trois mois clos

le 31 mars 2026 Trois mois clos

le 31 mars 2025 Neuf mois clos

le 31 mars 2026 Neuf mois clos

le 31 mars 2025 Produits tirés de contrats 51,4 50,0 146,0 141,9 Bénéfice brut 2,9 5,9 15,0 20,7 Marge brute (%) 5,7 11,9 10,3 14,6 Marge brute ajustée1 (%) 10,3 16,5 15,1 19,3 BAIIA ajusté1 1,4 5,4 10,1 16,2 Bénéfice net (perte nette) (1,2) 1,9 0,4 5,3 Bénéfice net (perte nette) par action







- de base et dilué(e) (0,03) 0,05 0,01 0,14

(1) Il s'agit d'une mesure non-IFRS et non d'une mesure financière standardisée. La méthode utilisée par la Société afin de calculer ces mesures financières peut différer des méthodes utilisées par d'autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures financières non conformes aux normes IFRS peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir « Rapprochement des mesures financières non-IFRS » à la page 3 de ce communiqué de presse pour plus d'informations sur chaque mesure non-IFRS et pour les rapprochements avec les mesures financières IFRS les plus directement comparables.

« Notre niveau global d'activité de forage a continué d'augmenter au cours du trimestre, alors que nous avons atteint notre taux d'utilisation des appareils de forage le plus élevé depuis plus de dix ans, à 67 %, et enregistré les produits les plus élevés de l'histoire de la Société pour un troisième trimestre. Notre troisième trimestre de l'exercice est généralement le plus faible en raison de la reprise progressive des opérations après l'arrêt des activités minières et d'exploration pendant la période des fêtes et des conditions météorologiques hivernales plus difficiles au Canada. Cette année, nous avons connu un hiver plus rigoureux qu'à l'habitude au Canada, ce qui a eu un impact négatif sur nos opérations de forage en surface. Notre rentabilité a également été affectée par des prix de forage hérités de contrats conclus lors de trimestres précédents, par les modifications continues apportées à un programme de forage en Amérique du Sud, ainsi que par le ralentissement de certaines activités de forage spécialisées à l'international et par le démarrage progressif d'appareils de forage dans le cadre de nouveaux contrats à long terme au Canada. Compte tenu de l'augmentation de notre activité de forage et de nos taux d'utilisation des foreuses, nous prévoyons une amélioration de la rentabilité au cours de notre quatrième trimestre de l'exercice, qui est généralement l'un de nos trimestres les plus solides de l'année », a déclaré Daniel Maheu, Président-Directeur général d'Orbit Garant.

« Nous continuons à soumissionner pour de nouveaux projets de forage, et le contexte tarifaire est devenu plus favorable par rapport au premier semestre de cet exercice. Nous prévoyons que cette forte demande des clients se maintiendra, soutenue par des prix élevés des métaux, en particulier pour l'or et le cuivre, ainsi que par un environnement de financement solide pour les sociétés minières. En 2025, les sociétés minières cotées à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX ont réalisé des financements par actions totalisant plus de 16 milliards de dollars, soit une augmentation de 53 % par rapport à 2024 », a poursuivi M. Maheu. « Après la fin du trimestre, nous avons commencé à mobiliser des appareils de forage supplémentaires dans le cadre d'un nouveau contrat de forage à long terme avec un important client du secteur aurifère au Canada. Nous prévoyons que ce nouveau contrat générera plus de 100 M$ de produits au cours de la période initiale de cinq ans. »

Résultats financiers du troisième trimestre

Les produits au T3 2026 ont totalisé 51,4 M$, soit une augmentation de 2,7 % comparativement à 50,0 M$ pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2025 (« T3 2025 »). Les produits au Canada ont totalisé 36,3 M$ au T3 2026, une augmentation de 0,5 % comparativement à 36,1 M$ au T3 2025. Cette augmentation est attribuable à une hausse des activités de forage, partiellement contrebalancée par une baisse moyenne des produits par mètre foré, résultant d'une diminution du nombre de mètres forés dans le cadre de certains projets de forage spécialisés en raison de conditions hivernales plus rigoureuses qu'au T3 2025, ainsi que par des prix de forage hérités de contrats conclus lors de trimestres précédents. Les produits à l'international se sont élevés à 15,1 M$ au T3 2026, soit une augmentation de 8,2 % comparativement à 13,9 M$ au T3 2025. Cette augmentation s'explique par une hausse des activités de forage tant au Chili qu'au Guyana, partiellement contrebalancée par des modifications apportées à un programme de forage existant et par une baisse moyenne des produits par mètre foré due à une baisse de certaines activités de forage spécialisées.

Le bénéfice brut au T3 2026 a été de 2,9 M$, ou 5,7 % des produits, comparativement à 5,9 M$, ou 11,9 % des produits, au T3 2025. La marge brute ajustée¹, excluant les charges d'amortissement et un gain sur cession d'immobilisations corporelles, était de 10,3 % au T3 2026, comparativement à 16,5 % au T3 2025. La baisse du bénéfice brut, de la marge brute ajustée¹ et du résultat brut reflète la mobilisation d'appareils de forage dans le cadre de nouveaux contrats à long terme au Canada et la phase de démarrage qui est associée, les prix de forage hérités de contrats conclus lors de trimestres précédents, ainsi que des conditions hivernales plus rigoureuses au Canada par rapport au troisième trimestre 2025, qui ont eu un impact négatif sur la productivité des projets de forage en surface. Les modifications continues apportées à un programme de forage et la baisse de certaines activités de forage spécialisées en Amérique du Sud ont également eu un impact négatif sur la rentabilité.

Les frais généraux et administratifs se sont élevés à 4,5 M$, ou 8,8 % des produits, au T3 2026, comparativement à 4,3 M$, ou 8,6 % des produits, au T3 2025.

Le BAIIA ajusté¹ s'est élevé à 1,4 M$ au T3 2026, comparativement à 5,4 M$ au T3 2025. Cette baisse s'explique principalement par la mobilisation d'appareils de forage dans le cadre de nouveaux contrats à long terme au Canada et par la phase de démarrage qui en a découlé, l'impact négatif des conditions hivernales plus rigoureuses au Canada sur les projets de forage en surface, ainsi que par les les prix de forage hérités de contrats conclus lors de trimestres précédents. Les modifications apportées au programme de forage et le recul de certaines activités de forage spécialisées en Amérique du Sud ont également eu un impact négatif sur le BAIIA ajusté¹. Un gain de change négligeable au troisième trimestre 2026, comparativement à un gain de change de 1,2 M$ au troisième trimestre 2025, a également contribué à la baisse du BAIIA ajusté¹.

La perte nette du T3 2026 s'est élevée à 1,2 M$, ou 0,03 $ par action (dilué), comparativement à un bénéfice net de 1,9 M$, soit 0,05 $ par action (dilué), au T3 2025. La perte nette du T3 2026 est attribuable aux facteurs évoqués ci-dessus.

Liquidité et ressources en capital

La Société a prélevé un montant net de 4,8 M$ sur sa Facilité de crédit au T3 2026, principalement liée à des investissements nets en immobilisations corporelles de 3,6 M$, comparativement à un prélèvement de 0,8 M$ au T3 2025. La dette à long terme de la Société au titre de la Facilité de crédit, y compris la partie à court terme, s'élevait à 20,8 M$ au 31 mars 2026, comparativement à 14,0 M$ au 30 juin 2025.

Le 28 octobre 2025, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto (« TSX ») a accepté son avis d'intention de faire une offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités (le « programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités ») pour acheter les actions ordinaires en circulation d'Orbit Garant sur le marché libre conformément aux règles de la TSX. Dans le cadre du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Orbit Garant peut acheter, de temps à autre, jusqu'à 500 000 actions ordinaires au cours d'une période de 12 mois commençant le 31 octobre 2025 et se terminant le 30 octobre 2026. Au cours du T3 2026 et jusqu'au 13 mai 2026, la Société a racheté et annulé 20 450 de ses actions ordinaires à un prix moyen pondéré de 1,83 $ par action dans le cadre de son programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Au cours du T3 2026 et jusqu'au 13 mai 2026, la Société a émis 311 000 actions ordinaires à la suite de l'exercice d'options.

Au 13 mai 2026, Orbit Garant comptait 38 170 939 actions ordinaires émises et en circulation.

Au 31 mars 2026, le fonds de roulement de la Société s'élevait à 52,7 M$ comparativement à 50,4 M$ au 30 juin 2025. Les besoins en fonds de roulement d'Orbit Garant sont principalement liés au financement des stocks et au financement des comptes débiteurs.

Les états financiers consolidés intérimaires résumés non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société pour le T3 2026 se trouvent sur le site Web de la Société à l'adresse www.orbitgarant.com sur SEDAR+ ou au www.sedarplus.ca.

Conférence téléphonique

Daniel Maheu, Président-Directeur général, et Pier-Luc Laplante, Chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique (en anglais) destinée aux analystes et investisseurs, le jeudi 14 mai 2026 à 10 h (heure de l'Est). Afin de participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et saisir votre numéro de téléphone au https://registrations.events/easyconnect/8692219/recNPNKYKQyckGsp6/ afin de recevoir un rappel automatique instantané. Vous pouvez également composer le 647-932-3411 or 1-800-715-9871 afin de joindre un téléphoniste en direct qui vous rejoindra à l'appel.

Une webdiffusion en direct de l'appel sera disponible sur le site Web d'Orbit Garant à l'adresse suivante : http://www.orbitgarant.com/en/events. La web émission sera archivée après la conclusion de l'appel. Afin d'accéder à la reprise de la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro 647-362-9199 or 1-800-770-2030, et entrer le mot de passe 8692219 #. Elle sera accessible jusqu'au 21 mai 2026.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Les données financières ont été établies conformément aux IFRS. Cependant, certaines mesures utilisées dans le présent rapport de gestion n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres sociétés. La Société est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS offrent, lorsqu'elles sont présentées conjointement avec des mesures financières comparables établies conformément aux IFRS, des renseignements utiles aux investisseurs et aux autres lecteurs puisqu'elles permettent d'évaluer de manière adéquate la performance opérationnelle de la Société au chapitre de l'exploitation. À l'interne, la Société utilise ces mesures financières non conformes aux IFRS à titre d'indicateur de la performance de ses activités. Ces mesures sont fournies à titre informatif et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS et non comme des mesures pouvant remplacer celles-ci.

BAIIA, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté : Le BAIIA est défini comme le bénéfice net (la perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement. Le BAIIA ajusté est défini comme le BAIIA excluant l'impact des produits d'intérêts liés au recouvrement de la créance à long terme, nets de la perte de crédit attendue. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le pourcentage du BAIIA ajusté comparativement aux produits tirés des contrats.



Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée : Le bénéfice brut ajusté est défini comme le bénéfice brut excluant l'amortissement. La marge brute ajustée est définie comme le pourcentage de la marge brute ajustée comparativement aux produits tirés des contrats.

BAIIA, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

La direction estime que le BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l'analyse de la rentabilité opérationnelle, car elles éliminent l'impact des coûts de financement, de certains éléments sans effet sur la trésorerie, des impôts sur le résultat et des frais de restructuration. Par conséquent, la direction considère ces mesures comme des repères utiles et comparables pour évaluer les performances de la Société, car les entreprises ont rarement la même structure de capital et de financement.

Rapprochement du BAIIA, du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté

(non audité) (en millions de dollars) Période de trois

mois close le 31 mars 2026 Période de trois

mois close le 31 mars 2025 Période de neuf

mois close

le 31 mars 2026 Période de neuf

mois close le 31 mars 2025 Bénéfice net (perte nette) pour la période (1,2) 1,9 0,4 5,3 Ajouter :







Charges financières 0,7 0,7 1,9 2,3 Charge d'impôt sur le résultat (recouvrement) (1,1) 0,7 (0,3) 2,4 Dotation aux amortissements 3,0 2,5 8,3 7,5 BAIIA 1,4 5,8 10,3 17,5 Revenus d'intérêts sur créances à long terme - (0,4) (0,2) (1,3) BAIIA ajusté 1,4 5,4 10,1 16,2 Produits tirés de contrats 51,4 50,0 146,0 141,9 Marge ajustée du BAIIA (%)1 2,8 10,8 7,0 11,4

1) BAIIA, divisé par les produits tirés des contrats x 100

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Bien que le bénéfice brut ajusté et la marge brute ajustée ne soient pas des mesures financières définies par les IFRS, la direction estime qu'elles constituent d'importantes mesures, puisqu'elles reflètent la rentabilité de base de la Société compte non tenue de l'incidence de la dotation aux amortissements. Par conséquent, la direction estime que ces mesures fournissent un repère utile et comparable pour évaluer le rendement de la Société.

Rapprochement du bénéfice brut ajusté et de la marge brute ajustée

(non audité) (en millions de dollars) Période de trois

mois close le 31 mars 2026 Période de trois

mois close le 31 mars 2025 Période de neuf

mois close le 31 mars 2026 Période de neuf

mois close le 31 mars 2025 Produits tirés de contrats 51,4 50,0 146,0 141,9 Coût des produits tirés de contrats (incluant l'amortissement) 48,5 44,0 131,0 121,2 Moins l'amortissement Ajouter gain sur cession d'immobilisation corporelle (2,8) 0,4 (2,3) - (7,6) 0,5 (6,8) 0,1 Charges directes 46,1 41,7 123,9 114,5 Bénéfice brut ajusté 5,3 8,3 22,1 27,4 Marge brute ajustée (%) (1) 10,3 16,5 15,1 19,3

(1) Bénéfice brut ajusté, divisé par les produits tirés des contrats, x 100.

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 180 appareils de forage et approximativement 1 300 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement comprennent le climat économique mondial en ce qui concerne l'industrie minière ; l'environnement économique canadien; la capacité de la Société à attirer et fidéliser ses clients et à gérer ses actifs et ses coûts d'exploitation ; la situation politique dans certaines juridictions dans lesquelles la Société opère et l'environnement opérationnel dans les juridictions dans lesquelles la Société opère ainsi que les risques et les incertitudes qui sont discutés dans les documents réglementaires de la Société disponibles à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

SOURCE Orbit Garant Drilling Inc.

Personnes-ressources : Daniel Maheu, Président-Directeur général, 819 824-2707 poste 124; Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, 647 496-7856