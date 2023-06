VAL-D'OR, QC, le 30 juin 2023 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a été contrainte de suspendre tous ses projets de forage de surface et souterrains au Québec et un projet en Ontario à la suite des récents incendies de forêt au Québec. La suspension des opérations de forage de la Société au Québec a débuté le 29 mai 2023 sur certains projets et s'est ensuite étendue à mesure que les incendies se propageaient. La Société s'attend actuellement à ce que ses activités de forage au Québec reprennent progressivement au début de juillet 2023, si les conditions le permettent. La Société a redémarré les opérations sur le projet suspendu en Ontario plus tôt cette semaine.

Orbit Garant prévoit que la suspension de ces projets de forage entraînera une réduction des revenus d'environ 6 M$ pour son quatrième trimestre de l'exercice 2023 et aura également un impact négatif sur le bénéfice net. La Société engagera des coûts imprévus pour devoir démobiliser son personnel sur ces projets de forage pendant cette période et engagera également des coûts supplémentaires pour remobiliser le personnel lorsque ces projets pourront reprendre en toute sécurité.

« La région de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, où se situent nos projets de forage, a été l'une des régions les plus touchées de la province par les récents feux de forêt et la fumée intense qui en découle. Nos équipes de forage n'ont rencontré aucun problème de sécurité car elles ont été évacuées en temps opportun, et nos équipements qui sont restés sur les projets de forage n'ont pas été endommagés », a déclaré Pierre Alexandre, président et chef de la direction d'Orbit Garant. « Nous avons bénéficié d'une forte demande des clients au Canada tout au long de notre exercice 2023. Malheureusement, ces arrêts temporaires au cours de notre dernier mois de l'exercice 2023 aura un impact négatif sur nos résultats du quatrième trimestre. Nous sommes impatients de reprendre complètement nos opérations de forage au Québec dans les deux à trois prochaines semaines. »

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 212 appareils de forage et environ 1 300 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier», « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement, comprennent le climat économique mondial en ce qui concerne l'industrie minière ; l'environnement économique canadien; la capacité de la Société à attirer et fidéliser ses clients et à gérer ses actifs et ses coûts d'exploitation ; la situation politique dans certaines juridictions dans lesquelles la Société opère et l'environnement opérationnel dans les juridictions dans lesquelles la Société opère ainsi que les risques et les incertitudes qui sont discutés dans les documents réglementaires de la Société disponibles à www.sedar.com. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

Renseignements: Daniel Maheu, Chef de la direction financière, 819 824-2707 poste 124; Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, 647 496-7856