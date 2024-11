VAL-D'OR, QC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») a présenté aujourd'hui ses résultats pour la période de trois mois close le 30 septembre 2024 (« T1 2025 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf si indication contraire.

Faits saillants des résultats financiers T1 2025

($ en millions de dollars,

sauf les résultats par action) Période de trois mois

close le 30 septembre

2024 Période de trois mois

close le 30 septembre

2023 Produits tirés de contrats 48,4 44,3 Bénéfice brut 7,4 4,1 Marge brute (%) 15,2 9,4 Marge brute ajustée (%) ¹ 19,7 15,2 BAIIA 1 6,5 3,0 Bénéfice net (perte nette) 3,2 (0,4) Bénéfice net (perte nette) par action



- de base et diluée 0,08 (0,01)

(1) Il s'agit d'une mesure non-IFRS et non d'une mesure financière standardisée. La méthode utilisée par la Société afin de calculer ces mesures financières peut différer des méthodes utilisées par d'autres émetteurs et, par conséquent, la définition de ces mesures financières non conformes aux normes IFRS peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir « Rapprochement des mesures financières non-IFRS » à la page 3 de ce communiqué de presse pour plus d'informations sur chaque mesure non-IFRS et pour les rapprochements avec les mesures financières IFRS les plus directement comparables.

« Nos marges se sont améliorées au cours de notre premier trimestre comparativement au T1 de l'année dernière, reflétant des bénéfices d'exploitation plus élevés dans nos opérations canadiennes et à l'international », a déclaré Pierre Alexandre, président et chef de la direction d'Orbit Garant. « Au Canada, l'ensemble de nos activités de forage a augmenté, y compris la proportion de forage spécialisé à marge plus élevée. Nos produits et nos bénéfices d'exploitation ont également augmenté dans nos opérations à l'international, où nous avons bénéficié d'une activité accrue au Chili et au Guyana, et de l'arrêt de nos opérations en Afrique de l'Ouest au T2 de l'année dernière. »

« L'amélioration de notre performance reflète les progrès considérables que nous avons réalisés dans la mise en œuvre de notre stratégie client consistant à nous concentrer sur les grandes sociétés minières et les sociétés intermédiaires bien financées, au Canada et au Chili », a poursuivi M. Alexandre. « Avec les prix de l'or qui se négocient actuellement à des niveaux élevés près de 2 600 $US l'once, et les prix du cuivre qui restent au-dessus de 4,00 $US la livre, nous nous attendons à ce que la demande des clients des grandes sociétés minières et des intermédiaires bien financées, reste forte. Bien que la demande des petites sociétés d'exploration soit encore limitée, nous sommes bien placés pour obtenir davantage de contrats de la part des petites sociétés à mesure que leur accès au capital s'améliore. »

Résultats financiers du premier trimestre

Les produits au T1 2025 était de 48,4 M$, une hausse de 9,3 %, comparativement à 44,3 M$ pour la période de trois mois close le 30 septembre 2023 (« T1 2024 »). Les produits au Canada étaient de 35,4 M$ au T1 2025, une hausse de 7,4 % comparativement à 33,0 M$ au T1 2024, reflétant l'augmentation de l'activité de forage et une proportion accrue d'opérations de forage spécialisé. Les produits à l'international étaient de 13,0 M$ au T1 2025 une hausse de 14,8 %, comparativement à 11,3 M$ au T1 2024, reflétant une hausse des activités de forage au Chili et au Guyana, et ce, en dépit de n'avoir généré aucun produit de contrat en Afrique de l'Ouest

Le bénéfice brut au T1 2025 s'est chiffré à 7,4 M$, ou 15,2 % des produits, comparativement à 4,1 M$ ou 9,4 % des produits au T1 2024. La marge brute ajustée1, excluant la dotation aux amortissements a été de 19,7 % au T1 2025, comparativement à une marge brute ajustée1 excluant la dotation aux amortissements de 15,2 % au T1 2024. Les augmentations du bénéfice brut, de la marge brute et de la marge brute ajustée¹ sont principalement attribuables à l'augmentation des activités de forage au Canada, au Chili et au Guyana au cours du trimestre, y compris une plus grande proportion de forage spécialisé au Canada, et à la cessation des activités de forage en Afrique de l'Ouest.

Les frais généraux et administratifs ont été de 3,5 M$, ou 7,2 % des produits au T1 2025, comparativement à 4,0 M$ ou 8,9 % des produits au T1 2024.

Le BAIIA ajusté1 était de 6,5 M$ au T1 2025, comparativement à 3,0 M$ au T1 2024. Le bénéfice net au T1 2025 a été de 3,2 M$, ou 0,08 $ par action (diluée), comparativement à une perte nette de 0,4 M$, ou 0,01 $ par action (diluée), au T1 2024. Les hausses au T1 2025 sont principalement attribuables à l'augmentation des bénéfices d'exploitation dans tous les secteurs opérationnels.

Liquidité et ressources en capital

La Société a remboursé un montant net de 0,5 M$ de sa Facilité de crédit au T1 2025, comparativement à un retrait de 2,7 M$ au T1 2024. La dette à long terme de la Société aux termes de sa Facilité de crédit, y compris le montant de 3,0 M$ US (4,0 M$) prélevé sur la Facilité de crédit de 5,0 M$ US et la tranche à court terme, s'élevait à 21,0 M$ au 30 septembre 2024, comparativement à 21,5 M$ au 30 juin 2024.

Après le T1 2025, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto (« TSX ») a accepté son avis d'intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant à acheter des actions ordinaires en circulation d'Orbit Garant sur le marché libre, conformément aux règles de la TSX. En vertu du programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Orbit Garant peut acheter, de temps à autre, un maximum totalisant jusqu'à 1 868 637 actions ordinaires (soit environ 5 % des 37 372 756 actions ordinaires émises et en circulation d'Orbit Garant au 22 octobre 2024) au cours d'une période de 12 mois commençant le 31 octobre 2024 et se terminant le 30 octobre 2025. De plus amples informations sur le programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités sont disponibles dans le communiqué de presse de la Société daté du 28 octobre 2024.

Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement de la Société s'élevait à 50,4 M$ comparativement à 48,6 M$ au 30 juin 2024. Les besoins en fonds de roulement d'Orbit Garant sont principalement liés au financement des stocks et au financement des comptes débiteurs. Au 30 septembre 2024, Orbit Garant avait 37 372 756 actions ordinaires émises et en circulation.

Les états financiers consolidés intérimaires résumés non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société pour le T1 2025 se trouvent sur le site Web de la Société à l'adresse www.orbitgarant.com sur SEDAR+ ou au www.sedarplus.ca.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Les données financières ont été établies conformément aux IFRS. Cependant, certaines mesures utilisées dans le présent rapport de gestion n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres sociétés. La Société est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS offrent, lorsqu'elles sont présentées conjointement avec des mesures financières comparables établies conformément aux IFRS, des renseignements utiles aux investisseurs et aux autres lecteurs puisqu'elles permettent d'évaluer de manière adéquate la performance opérationnelle de la Société au chapitre de l'exploitation. À l'interne, la Société utilise ces mesures financières non conformes aux IFRS à titre d'indicateur de la performance de ses activités. Ces mesures sont fournies à titre informatif et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS et non comme des mesures pouvant remplacer celles-ci.

BAIIA, BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté : Le BAIIA est défini comme le bénéfice net (la perte nette) avant intérêts, impôts et amortissement. Le BAIIA ajusté est défini comme le BAIIA excluant (i) l'effet de la modification substantielle d'une créance et de la perte de crédit attendue et (ii) les revenus d'intérêts provenant du recouvrement de la créance à long terme. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le pourcentage du BAIIA ajusté comparativement aux produits tirés des contrats.



Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée : Le bénéfice brut ajusté est défini comme le bénéfice brut excluant l'amortissement. La marge brute ajustée est définie comme le pourcentage de la marge brute ajustée comparativement aux produits tirés des contrats.

Rapprochement du bénéfice brut ajusté et de la marge brute ajustée

(non audité) (en millions de dollars) Trimestre clos le

30 septembre 2024 Trimestre clos le

30 septembre 2023 Bénéfice net (perte nette) de la période 3,2 (0,4) Ajouter :



Charges financières 0,8 0,9 Charge d'impôt sur le résultat 0,6 (0,2) Dotation aux amortissements 2,3 2,7 BAIIA 6,9 3,0 Produits d'intérêts sur la créance à long terme (0,4) - BAIIA ajusté 6,5 3,0 Produits tirés de contrats 48,4 44,3 Marge du BAIIA (%) (1) 13,4 6,8

1) BAIIA, divisé par les produits tirés des contrats x 100

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Bien que la marge brute ajustée et la marge brute ajustée ne soient pas des mesures financières définies par les IFRS, la direction estime qu'elles constituent d'importantes mesures, puisqu'elles reflètent la rentabilité de base de la Société compte non tenue de l'incidence de la dotation aux amortissements. Par conséquent, la direction estime que ces mesures fournissent un repère utile et comparable pour évaluer le rendement de la Société.

Rapprochement du bénéfice brut ajusté et de la marge brute ajustée

(non audité) (en millions de dollars) Trimestre clos le

30 septembre 2024 Trimestre clos le

30 septembre 2023 Produits tirés de contrats 48,4 44,3 Coût des produits tirés de contrats (incluant l'amortissement) 41,1 40,2 Moins l'amortissement (2,2) (2,6) Charges directes 38,9 37,6 Bénéfice brut ajusté 9,5 6,7 Marge brute ajustée (%) 1) 19,7 15,2

(1) Bénéfice brut ajusté, divisé par les produits tirés des contrats, x 100.

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 188 appareils de forage et approximativement 1 000 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement, comprennent le climat économique mondial en ce qui concerne l'industrie minière ; l'environnement économique canadien; la capacité de la Société à attirer et fidéliser ses clients et à gérer ses actifs et ses coûts d'exploitation ; la situation politique dans certaines juridictions dans lesquelles la Société opère et l'environnement opérationnel dans les juridictions dans lesquelles la Société opère ainsi que les risques et les incertitudes qui sont discutés dans les documents réglementaires de la Société disponibles à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

