VAL-D'OR, QC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX: OGD) ( « Orbit Garant ou la « Société » ), à la suite de la conclusion de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (« l'assemblée » ) tenue plus tôt aujourd'hui, annonce la nomination d'un nouveau président du conseil d'administration et des changements à l'équipe de la haute direction de la Société, approuvés par le conseil d'administration de la Société. La Société annonce les résultats du vote à l'occasion de l'assemblée.

Pierre Alexandre a décidé de quitter son poste de président et chef de la direction. Daniel Maheu, qui était chef de la direction financière d'Orbit Garant, a été nommé président et chef de la direction de la Société et a été élu administrateur lors de l'assemblée. M. Alexandre demeurera administrateur de la Société et reprendra son poste de cadre dirigeant en tant que vice-président exécutif.

« Lorsque j'ai été nommé président et chef de la direction en novembre 2022, mon objectif était de réorienter nos activités afin de mieux positionner la Société en vue d'une croissance rentable », a déclaré Pierre Alexandre. « Soutenus par notre conseil d'administration, la haute direction et nos équipes dévouées dans l'ensemble de nos opérations, nous avons amorcé plusieurs changements stratégiques, notamment en mettant davantage l'accent sur nos opérations au Canada et au Chili, et en établissant une structure de leadership davantage axée sur le travail d'équipe. Nous avons réalisé des progrès considérables dans la mise en œuvre de notre plan, ce qui se reflète dans l'amélioration de nos performances financières. Le conseil d'administration et moi-même pensons que le moment est venu pour Daniel de diriger la poursuite de notre stratégie de croissance ».

Pier-Luc Laplante a été promu de son poste de contrôleur corporatif de la Société à celui de chef de la direction financière, succédant ainsi à M. Maheu. Les changements au sein de la direction prennent effet immédiatement.

M. André Pagé a été nommé président du conseil d'administration, succédant à Jean-Yves Laliberté, qui était président du conseil d'administration d'Orbit Garant depuis 2020 et siégeait à son conseil d'administration depuis 2008. M. Pagé, qui a été nommé au conseil d'administration d'Orbit Garant en mai 2024, est également membre du comité de vérification et du comité de gouvernance et de rémunération de la Société.

« Au nom de mes collègues administrateurs et tous chez Orbit Garant, je tiens à exprimer notre gratitude à Jean-Yves pour ses contributions inestimables en matière de supervision de la gouvernance, d'expertise financière et de direction stratégique au cours de ses nombreuses années de service », a déclaré M. Pagé. « Je me réjouis de travailler avec notre conseil d'administration et l'équipe de direction pour continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires » .

André Pagé possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des marchés financiers. Jusqu'à sa retraite en novembre 2023, il était directeur général de Desjardins Marchés des capitaux, une division du Mouvement Desjardins, le plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord et le cinquième plus grand groupe financier coopératif au monde. M. Pagé est à l'emploi de Desjardins Marchés des capitaux depuis 2007. Auparavant, il était directeur général des ventes institutionnelles chez BMO Marchés des capitaux (1998 à 2006).

Daniel Maheu a plus de 25 ans d'expérience dans la gestion financière et la planification opérationnelle et a occupé des postes de plus en plus importants depuis qu'il a rejoint Orbit Garant en 2010. Il a été nommé chef de la direction financière en 2021. De 1998 à 2010, il a occupé divers postes de direction dans des entreprises de transport, notamment ceux de contrôleur et de directeur financier. M. Maheu est titulaire d'un baccalauréat en administration de HEC Montréal et a obtenu son titre de comptable agréé en 1986.

Pier-Luc Laplante a 12 ans d'expérience dans la comptabilité et l'information financière et a occupé des postes de plus en plus importants depuis qu'il a rejoint Orbit Garant en 2015. Il a été nommé contrôleur corporatif en 2021. M. Laplante est titulaire d'un baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et est comptable professionnel agréé.

Tous les candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction préparée en vue de l'assemblée ont été élus administrateurs de la Société. Les résultats détaillés de l'élection sont présentés ci-dessous :

CANDIDATS AU POSTE

D'ADMINISTRATEUR NOMBRE D'ACTIONS POURCENTAGE DES VOTES

EXPRIMÉS POUR CONTRE POUR CONTRE Pierre Alexandre 23 409 783 0 100.00 % 0.00 % Mario Jacob 23 409 783 0 100.00 % 0.00 % Daniel Maheu 23 408 983 800 100.00 % 0.00 % André Pagé 23 409 783 0 100.00 % 0.00 % Pierre Rougeau 19 798 983 3 610 800 84.58 % 15.42 % Nicole Veilleux 23 409 783 0 100.00 % 0.00 %

Les actionnaires ont également approuvé la réadoption du régime d'options d'achat d'actions de la Société.

En outre, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été reconduit dans ses fonctions d'auditeur de la Société.

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 188 appareils de forage et approximativement 1 000 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement, comprennent le climat économique mondial en ce qui concerne l'industrie minière ; l'environnement économique canadien; la capacité de la Société à attirer et fidéliser ses clients et à gérer ses actifs et ses coûts d'exploitation ; la situation politique dans certaines juridictions dans lesquelles la Société opère et l'environnement opérationnel dans les juridictions dans lesquelles la Société opère ainsi que les risques et les incertitudes qui sont discutés dans les documents réglementaires de la Société disponibles à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

Personne-ressource : Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, Tél.: (647) 496-7856, Courriel: [email protected]