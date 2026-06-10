Orange EV Canada soutient Transport Bourassa avec l'intégration d'un camion de manœuvre électrique

Transport Bourassa franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses opérations de cour avec la mise en service d'un camion de manœuvre électrique Orange EV. Cette intégration s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de réduire ses émissions tout en améliorant l'efficacité et la fiabilité de ses activités quotidiennes.

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - Transport Bourassa, l'un des transporteurs les plus reconnus du Québec, a intégré un camion de terminal électrique HUSK e® d'Orange EV dans ses opérations de cour à Saint Jean sur Richelieu. Cette décision témoigne de la volonté de l'entreprise d'adopter des solutions plus durables, tout en améliorant la performance des opérations et en réduisant les coûts et les contraintes liés au diesel.

Un camion de terminal HUSK-e® d’Orange EV livré à Transport Bourassa

Conçus pour les environnements de cour les plus exigeants, les camions de manoeuvre électriques HUSK-e® d'Orange EV offrent un taux de disponibilité de 97%, garantissant une continuité opérationnelle élevée jour après jour. Ils permettent de réduire significativement les coûts liés au carburant et à l'entretien par rapport aux véhicules diesel, tout en améliorant la fluidité des opérations quotidiennes. Leur fonctionnement silencieux contribue également à de meilleures conditions de travail pour les conducteurs. Robustes et fiables, ils sont conçus pour performer toute l'année, y compris dans les conditions hivernales rigoureuses du Québec.

« Dans nos opérations, la fiabilité des équipements est essentielle » affirme Danny Bergeron, directeur du service chez transport Bourassa. « Bien que l'électrification du transport continue d'évoluer rapidement, les camions de cour représentent aujourd'hui l'une des applications les plus matures de cette technologie. Nous sommes fiers d'intégrer un camion de manœuvre électrique Orange EV à nos opérations et d'investir dans des solutions durables capables de répondre aux exigences d'opérations intensives comme les nôtres. »

Cette mise en service illustre l'évolution des pratiques dans l'industrie du transport, où les entreprises adoptent de plus en plus des technologies propres pour allier performance opérationnelle et coût total de possession plus avantageux. Orange EV Canada accompagne cette transition avec des solutions adaptées aux réalités du terrain.

« Nous sommes fiers d'accompagner Transport Bourassa dans cette démarche », a déclaré Roberto Bragagnolo, Directeur pays, Orange EV Canada. « L'électrification des opérations de cour permet de réduire concrètement les émissions tout en améliorant les niveaux d'efficacité et de fiabilité attendus dans l'industrie du transport. »

Avec plus de 2 000 camions déployés en Amérique du Nord et plus de 12 millions d'heures de service cumulées, Orange EV continue de s'imposer comme le partenaire de référence pour l'électrification des opérations de cour au Canada.

À propos de Transport Bourassa

Fondée en 1956 et établie à Saint-Jean-sur-Richelieu, Transport Bourassa est l'un des transporteurs les plus reconnus du Québec. L'entreprise offre des services de transport de marchandises en lots brisés (LTL) et en charges complètes (TL), ainsi que des services d'entreposage et de distribution au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Reconnue pour la qualité de son service et l'excellence de sa gestion, Transport Bourassa a été désignée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada par Deloitte pour une dixième année consécutive à titre de membre Platine. Pour en savoir plus : bourassa.ca

À propos d'Orange EV

Orange EV est le principal fabricant de camions de terminal zéro émission en Amérique du Nord. Basée à Kansas City, l'entreprise offre une solution d'électrification clé en main comprenant des camions électriques de classe 8, un service sur site et des solutions de recharge intégrées pour simplifier l'électrification des opérations de cour. Avec plus de 12 millions d'heures d'exploitation et des véhicules en service dans 41 États américains, 4 provinces canadiennes et les Caraïbes, les flottes choisissent Orange EV pour des opérations plus rentables, plus prévisibles et plus fiables. Visitez : orangeev.ca.

SOURCE Orange EV

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