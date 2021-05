MIRABEL, QC, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - ORAM Plomberie du bâtiment est heureuse d'annoncer qu'elle est lauréate de l'édition 2021 du concours des sociétés les mieux gérées au Canada. Il s'agit d'une première intronisation pour l'entreprise de Mirabel qui a remporté le titre prestigieux au terme d'un rigoureux processus de sélection.

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada est le plus illustre palmarès des entreprises au pays. Il récompense les entreprises de tous secteurs d'activité s'étant distinguées par leurs pratiques de gestion, leur innovation, leur esprit communautaire et leur leadership.

« Nous sommes extrêmement fiers de rallier les rangs des sociétés canadiennes les plus estimées. Ce prix reconnaît nos efforts dans la poursuite de l'excellence tant en matière d'objectifs d'affaires que de développement durable et d'impact social. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la volonté de maintenir notre expansion et renforce notre position dans un environnement de plus en plus concurrentiel. », s'est réjoui Marie-Claude Allaire, coprésidente de ORAM.

ORAM Plomberie du bâtiment est une entreprise familiale de 3e génération. Elle a bâti sa réputation grâce à une expertise novatrice, à un solide savoir-faire et à un impeccable service client. De la conception à l'exécution, l'expérience ORAM propose un accompagnement complet et personnalisé pour les projets de toute ampleur et complexité. Elle mise aujourd'hui sur l'intégration de nouvelles technologies, sur la mise en œuvre de programmes de formation continus et sur un engagement collectif soutenu. « Cette distinction va bien au-delà de la qualité de nos services et de notre efficacité opérationnelle. Elle témoigne de notre vision, de nos valeurs et de nos ambitions. Notre succès passe depuis toujours par la valorisation de nos talents et nous sommes infiniment reconnaissants envers tous nos employés pour leur contribution à cette belle réussite », a ajouté Olivier Mongrain, coprésident.

À propos d'ORAM Plomberie du bâtiment

Établie depuis plus de 50 ans, ORAM, plomberie du bâtiment est un entrepreneur spécialisé en plomberie, et plus globalement, dans la mécanique du bâtiment. L'entreprise offre un vaste choix d'équipements et de produits de qualité ainsi que des services d'installation au service des entrepreneurs généraux des secteurs résidentiel, commercial et industriel. ORAM propose un accompagnement clé en main et un service à la clientèle hors pair grâce à une équipe de 245 employés.

À propos des sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Le programme est commandité par Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Canadian Business, la Smith School of Business et le Groupe TMX.



SOURCE ORAM Plomberie du bâtiment

Renseignements: Marie-Ève Boily, [email protected], 514-718-4788