NEW YORK, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Oraichain Labs a annoncé la prochaine évolution de LFG!!!, une plateforme d'échange décentralisée de contrats perpétuels optimisée pour les opérateurs en bourse modernes qui privilégient l'utilisation mobile. Ce jalon marque une étape importante vers l'adoption massive de la technologie d'Oraichain, qui combine infrastructure de pointe et expérience d'utilisation intuitive.

Une plateforme d'échange décentralisée de contrats perpétuels centrée sur le mobile pour des opérations fluides

LFG!!!, la plateforme d’échange décentralisée de contrats perpétuels pensée pour les opérateurs mobiles (PRNewsfoto/Oraichain Labs)

L'échange de contrats perpétuels peut souvent sembler intimidant, mais LFG!!! entend changer la donne. La plateforme propose :

Une conception axée sur le mobile , assortie de mesures de protection contre les erreurs dues aux fautes de frappe.

, assortie de mesures de protection contre les erreurs dues aux fautes de frappe. Des conseils et indicateurs alimentés par l'IA pour mettre en lumière les monnaies en vogue et les possibilités de rupture à partir de Thesis.io .

pour mettre en lumière les monnaies en vogue et les possibilités de rupture à partir de . Un effet de levier extrême (jusqu'à x1001), soutenu par d'importantes réserves de liquidités.

(jusqu'à x1001), soutenu par d'importantes réserves de liquidités. Un système dorsal haute performance alimenté par la sous-chaîne perpétuelle d'Oraichain, capable de passer 100 000 ordres par seconde avec des temps de hachage moyens de 50 ms.

Le résultat est clair : des transactions instantanées et sécurisées à tout moment, n'importe où, à partir de votre appareil mobile.

Le jeton $LFG au service de la croissance

Au cœur de LFG!!! se trouve le jeton $LFG, conçu pour aligner le protocole sur sa communauté. Les détenteurs y gagnent :

Des droits de gouvernance pour orienter les décisions de la plateforme.

Des frais de négociation réduits.

Des possibilités de jalonnement pour partager les revenus du protocole.

La détention de $LFG permet aux détenteurs de voter sur les décisions de la plateforme, de bénéficier de frais de négociation réduits et de gagner une part des revenus du protocole. Une partie des jetons est également utilisée pour les subventions et les partenariats afin de stimuler la croissance de l'écosystème. Le lancement de $LFG aligne le protocole et ses utilisateurs. Grâce à des incitatifs tels que le gain de points donnant droit à des cryptoparachutages (ouverture le 1er octobre 2025 sur lfg.land ) pour amorcer l'adoption, ainsi qu'à une couche de gouvernance claire, la communauté façonne directement l'avenir de la plateforme d'échange décentralisée de contrats perpétuels LFG!!!.

Les paramètres économiques des jetons sont structurés pour équilibrer croissance et durabilité. Il faut s'attendre à une affectation importante des revenus aux rachats de $ORAI et de $LFG, un modèle qui s'est avéré efficace dans des projets comme GMX et dYdX, où les rachats et les mécanismes de partage des frais renforcent la valeur à long terme des jetons.

Des avantages concrets

Par la réduction des barrières à l'entrée et la ludification de l'expérience de négociation boursière, LFG!!! positionne Oraichain comme un pionnier de la finance décentralisée axée sur le mobile. La conception centrée sur la communauté, associée à des performances exceptionnelles et à des incitatifs clairs, crée une plateforme d'échange décentralisée à la fois évolutive et attrayante.

Soyez parmi les premiers à vous lancer!

Téléchargez l'application LFG!!! Suivez LFG!!! sur Twitter pour obtenir les premières informations sur les cryptoparachutages et les inscriptions à venir. Rejoignez la communauté qui structure l'avenir de l'échange mobile de contrats perpétuels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2784751/We_make_perps_fun__2.jpg

SOURCE Oraichain Labs

PERSONNE-RESSOURCE : Minh Ha Khong, [email protected]