Orages violents : Hydro-Québec fait le point sur les pannes d'électricité

MONTRÉAL, le 28 mai 2022 /CNW Telbec/ - La présence de plus de 2 000 travailleurs et travailleuses sur le terrain a permis à Hydro-Québec de rétablir le service pour la grande majorité des clients touchés par les événements météorologiques de la fin de semaine dernière. Au plus fort de l'événement samedi soir, il y avait plus de 554 000 clients en panne en raison d'orages d'une rare violence qui se sont déplacés d'ouest en est, causant d'importants dommages.

À 7 h 30 ce samedi, il reste environ 8 900 clients dont la panne a débuté le 21 ou le 22 mai. Les principales régions touchées demeurent les Laurentides, Lanaudière et l'Outaouais. De nouvelles pannes se sont déclarées dans les dernières heures dans la région de Laurentides, faisant ainsi monter le bilan total de pannes au Québec. La végétation déjà fragilisée est affectée par les fortes précipitations, ce qui fait qu'elle s'affaisse sur le réseau et cause de nouvelles pannes. Nos équipes gardent le rythme et restent mobilisées afin de réalimenter la majorité de ces clients au courant de la fin de semaine.

Le défi demeure colossal en raison des dommages importants causés par des orages violents qui se sont déplacés sur une superficie de 300 km par 100 km.

Il reste plus de 1 100 sites où nous devons intervenir. Plusieurs de ces endroits se trouvent dans des secteurs éloignés et les réparations, parfois très longues, ne redonneront le service qu'à un petit nombre de clients à la fois. Les deux tiers des pannes, soit plus de 900 interruptions, touchent 10 clients et moins. Pour ces raisons, les pannes requièrent un temps d'intervention plus grand qu'à l'habitude.

Faits saillants

90 % des cas sont liés à la végétation

Plus de 2 000 travailleurs et travailleurs sur le terrain dont 330 arboriculteurs, techniciens et ingénieurs végétation

Plus de 500 poteaux cassés à remplacer

Plus de 200 transformateurs changés

Plus de 70 % des pannes touchent moins de 10 clients

Pour suivre l'évolution de la situation, consultez le bilan par région d'Info-pannes

Hydro-Québec remercie les clients touchés pour leur patience et leur compréhension. Nous savons que la situation est difficile et nous tenons à vous assurer que toutes les ressources sont déployées pour rétablir le courant le plus rapidement possible.

Nous tenons également à remercier tous les travailleurs et toutes les travailleuses sur le terrain et en soutien qui travaillent jour et nuit depuis le début de l'événement afin de rétablir le courant pour tous.

Importants messages de sécurité

Pour la sécurité du public, il est primordial de ne pas s'approcher des fils électriques qui seraient tombés au sol et de plutôt appeler le 911 pour faire sécuriser les lieux.

Nous invitons aussi les usagers de la route à la plus grande prudence aux abords de nos zones de travaux.

Il ne faut absolument pas utiliser à l'intérieur des résidences des appareils d'éclairage ou de chauffage d'appoint à combustible, des génératrices ou des poêles portatifs conçus pour l'extérieur (barbecue). Le risque d'asphyxie et d'intoxication est important.

Nous faisons aussi appel à la plus grande vigilance en ce qui concerne les intoxications alimentaires

. La plupart des contrats d'assurance habitation prévoient une couverture spéciale en cas de perte des aliments gardés au congélateur.

