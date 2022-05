Orages violents : Hydro-Québec fait le point sur les pannes d'électricité

MORIN-HEIGHTS QC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Grâce aux centaines de travailleurs et travailleuses sur le terrain, Hydro-Québec a rétabli le service à plus de 470 000 clients, soit plus de 85 % de tous les foyers touchés. Au plus fort de l'événement samedi soir, il y avait plus de 554 000 clients en panne en raison d'orages d'une rare violence qui se sont déplacés d'ouest en est, causant d'importants dommages. À 11h mercredi, ce nombre était passé à moins de 85 000.

Les principales régions touchées demeurent les suivantes :

Laurentides : environ 50 000 clients

Lanaudière : environ 18 000 clients

Outaouais : environ 15 000 clients

La situation est complètement rétablie dans les régions de la Mauricie, de la Capitale-Nationale et de Montréal.

Pour suivre l'évolution de la situation, consultez le bilan par région d'Info-pannes

Le défi est colossal : des lignes électriques se sont retrouvées au sol sous le poids d'arbres déracinés, des poteaux doivent être remplacés à raison d'environ 100 par jour et des sections de réseaux de distribution doivent carrément être reconstruites. Il reste plus de 1 500 sites où nous devons intervenir. Plusieurs de ces sites se trouvent dans des secteurs éloignés et les réparations, parfois très longues, ne redonneront le service qu'à un petit nombre de clients à la fois. Pour ces raisons, les pannes requièrent un temps d'intervention plus grand qu'à l'habitude.

Encore aujourd'hui, plus de 1500 travailleurs poursuivront le travail. Des renforts en provenance de l'est du Québec, de réseaux municipaux et du Nouveau-Brunswick sont mobilisés, tout comme de nombreux entrepreneurs.

Hydro-Québec tient à remercier les clients touchés pour leur patience et leur compréhension. Nous savons que la situation est difficile et nous tenons à vous assurer que nous faisons tout pour rétablir le courant le plus rapidement possible.

Important message de sécurité

Pour la sécurité du public, il est primordial de ne pas s'approcher des fils électriques qui seraient tombés au sol et de plutôt appeler le 911 pour faire sécuriser les lieux.

Nous invitons aussi les usagers de la route à la plus grande prudence aux abords de nos zones de travaux.

Également, il ne faut absolument pas utiliser à l'intérieur des résidences des appareils d'éclairage ou de chauffage d'appoint à combustible, des génératrices ou des poêles portatifs conçus pour l'extérieur (barbecue). Le risque d'asphyxie et d'intoxication est important.

Enfin, nous faisons aussi appel à la plus grande vigilance en ce qui concerne les intoxications alimentaires . La plupart des contrats d'assurance habitation prévoient une couverture spéciale en cas de perte des aliments gardés au congélateur.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Hydro-Québec, 514-289-5005