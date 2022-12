NIAGARA, Ontario, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Santé Niagara a signé un accord de 10 ans avec Oracle Cerner pour implémenter un système d'information hospitalier moderne qui sera déployé dans les cinq sites de Santé Niagara et dans le Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu-Shaver.

Le nouveau système d'information hospitalier permettra à Santé Niagara et l'Hôtel-Dieu-Shaver de remplacer leurs dossiers papier et leurs processus électroniques obsolètes par des dossiers santé numériques plus modernes, connectés et accessibles. Le système permettra de mieux gérer les données, d'améliorer la sécurité des patients, d'accéder plus rapidement aux informations, de renforcer la qualité et l'uniformité des soins aux patients, et plus encore.

« Nous sommes ravis d'avoir atteint cette étape importante et d'avoir établi une relation aussi importante avec Oracle Cerner », a déclaré Lynn Guerriero, présidente et directrice générale, Santé Niagara. « Ce projet constitue une nouvelle étape dans notre parcours de transformation numérique et apportera d'innombrables améliorations pour les patients, les familles, le personnel, les médecins et la communauté. »

Le nouveau système comprendra des solutions numériques permettant de gérer les informations des services d'hospitalisation et de soins ambulatoires, y compris les services de soins de courte durée, de chirurgie, des urgences et soins d'urgence, de soins complexes, de santé mentale, d'oncologie et de réadaptation. Santé Niagara implémentera la technologie de Cerner à l'aide du modèle canadien de Cerner, qui sera fondé sur les meilleures pratiques et les normes d'interopérabilité canadiennes.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Santé Niagara et le Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu-Shaver dans le cadre de ce parcours numérique visant à fournir des services de santé de qualité supérieure aux résidents de Niagara », a déclaré Brian Sandager, vice-président, Oracle Cerner, Canada. « Ensemble, nous allons déployer un système d'information hospitalier régional qui permettra de créer un système de prestation de soins de santé amélioré et centré sur le patient. »

Ce projet visant à implémenter un nouveau système d'information hospitalier a été nommé Monarch à l'issue d'un concours interne plus tôt cette année. La réalisation de ce projet devrait prendre environ deux ans. Cela nécessitera un travail d'équipe considérable de la part du personnel soignant, des médecins et d'experts en la matière de Santé Niagara, d'Hôtel-Dieu-Shaver et d'Oracle Cerner, avec la participation de patients partenaires et d'autres parties prenantes clés. Le lancement du nouveau système d'information hospitalier est prévu pour l'automne 2024.

« L'Hôtel-Dieu-Shaver est heureux de collaborer avec Santé Niagara et Oracle Cerner dans le cadre de cette initiative majeure visant à améliorer la qualité de la santé et la sécurité des patients », a déclaré Lynne Pay, directrice générale, Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu-Shaver. « Cette transformation clinique majeure permettra d'améliorer les résultats patient et de faciliter la communication entre les membres du personnel soignant, fournissant des plans de soins opportuns afin de s'assurer que tous les patients reçoivent les bons soins au bon endroit. »

Oracle Cerner fournira un service géré et hébergé au Canada pour Santé Niagara et l'Hôtel-Dieu-Shaver. Ces deux organisations rejoindront le réseau Ontario eHub, un programme d'échange d'informations d'Oracle Cerner, afin de partager des informations avec d'autres hôpitaux en Ontario. La solution d'Oracle Cerner est utilisée par plus de 60 hôpitaux en Ontario.

À propos de Santé Niagara

Santé Niagara est un système hospitalier régional disposant de plusieurs sites et d'un réseau croissant de services virtuels et communautaires. En tant que centre universitaire communautaire, l'importance accordée à l'enseignement et l'apprentissage, la recherche, l'innovation et les partenariats nous pousse à continuellement améliorer les soins et la vie des patients. Notre équipe est composée de plus de 7 300 employés, médecins, bénévoles et patients partenaires qui contribuent à notre mission : fournir des soins extraordinaires, à chaque personne, chaque fois. Notre agrément avec mention d'honneur illustre parfaitement l'engagement de l'équipe à respecter les normes les plus élevées en matière de sécurité et de qualité.

À propos de l'Hôtel-Dieu-Shaver

En tant qu'unique hôpital de réadaptation de la région de Niagara, le Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu-Shaver fournit des résultats cliniques exceptionnels en matière de réadaptation et de soins complexes grâce à l'expertise d'un personnel et de médecins qualifiés, à un équipement de pointe et à des soins de compassion. Animé par la mission de restaurer la santé, de reconstruire la vie et de renouveler l'espoir, l'Hôtel-Dieu-Shaver est fier de prendre en charge plus de 1 100 patients hospitalisés et plus de 40 000 patients externes chaque année, en obtenant les meilleurs résultats pour les patients et en restaurant leur qualité de vie.

À propos d'Oracle Cerner

Les technologies de santé d'Oracle Cerner permettent de relier les patients et les systèmes d'information de milliers d'établissements de santé contractuels dans le monde entier, tous dédiés à prodiguer des soins plus intelligents et de meilleure qualité aux individus et aux communautés. Reconnue mondialement pour son innovation, Oracle Cerner vient en aide au personnel soignant dans la prise de décision en matière de soins de santé et aux organisations dans la gestion de la santé de leurs populations. Oracle Cerner propose également un écosystème clinique et financier connecté qui facilite la gestion des tâches entourant les recettes quotidiennes, ainsi qu'un large éventail de services pour répondre aux besoins cliniques, financiers et opérationnels axés sur les invidus. Pour plus d'informations, consultez les pages Cerner.com et Oracle Cerner Perspectives , échangez avec nous sur Facebook , Instagram , LinkedIn et Twitter , ou joignez la discussion sur la baladodiffusion d'Oracle Cerner, Perspectives on Health & Tech .

À propos d'Oracle

Oracle propose des suites intégrées d'applications ainsi qu'une infrastructure autonome et sécurisée sur le cloud d'Oracle. Pour plus d'informations sur Oracle (NYSE : ORCL), consultez notre site web à l'adresse suivante : oracle.com.

Marques commerciales

Oracle, Java et MySQL sont des marques déposées d'Oracle Corporation.

