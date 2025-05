Optonique dévoile son projet de vision 2035 pour propulser l'industrie de l'optique-photonique québécoise comme cheffe de file mondiale

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Optonique, le regroupement de l'industrie québécoise de l'optique-photonique, dévoile aujourd'hui Vision 2035, un plan ambitieux élaboré en étroite collaboration avec plus d'une quarantaine d'entreprises, d'instituts de recherche et de partenaires gouvernementaux.

La cible est claire : doubler la taille de l'écosystème d'ici 2035 et faire du Québec une référence incontournable de la photonique sur la scène internationale.

La photonique au Québec

Au Québec, le secteur de l'optique-photonique génère actuellement près de 25 000 emplois, soutien 270 entreprises et contribue à la hauteur de 3,4 G$ au PIB de la province.

Cette industrie, intégrée à plusieurs domaines stratégiques tels que les sciences de la vie, la défense, l'aérospatiale, s'impose comme une industrie stratégique et essentielle pour propulser le Québec au cœur des avancées technologiques de demain.

Guidée par la Vision 2035, l'industrie entend accélérer sa croissance afin de doubler sa contribution à l'économie de la province, ce qui représenterait en 2035:

50 000 emplois

plus de 400 entreprises

entre 7 et 9 G$ en retombées économiques

Lumière 2025 : le plus grand rassemblement de l'industrie photonique au Québec

Lors de la deuxième édition de Lumière - le sommet de l'industrie photonique, plus d'une centaine de dirigeant.e.s d'entreprises et de décideurs se sont réunis pour discuter de l'avenir de l'industrie et des plus récentes tendances technologiques et d'affaires.



L'un des faits saillants de l'événement a été la présentation par Optonique du projet Vision 2035. Cette démarche structurante menée par les acteurs de l'industrie et en collaboration avec l'ensemble de l'écosystème vise à doubler la taille de l'industrie au courant des 10 prochaines années. Cette stratégie repose sur plusieurs leviers clés, notamment :

l'augmentation du bassin de main-d'œuvre hautement qualifié;

la création de nouvelles synergies entre les différents acteurs de l'écosystème;

l'accroissement de la visibilité du secteur, tant à l'échelle locale qu'internationale;

l'amélioration de l'accès au capital pour soutenir l'innovation et la croissance;

la consolidation de la chaîne de valeur locale.

« Le succès de ce sommet témoigne de la maturité de notre écosystème et de notre volonté commune de hisser le Québec au sommet de la scène internationale en photonique », a déclaré Alessandro Gasparini, président du conseil d'administration d'Optonique. « Il est maintenant clair que notre industrie est prête à jouer un rôle de premier plan, notamment dans le développement de solutions photoniques pour les secteurs de la défense et de l'aérospatial. »

La présence du ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, est venue souligner l'importance accordée par le gouvernement du Québec à cette industrie stratégique en croissance. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir l'innovation technologique et industrielle.

« Le Québec possède un terreau fertile pour propulser la photonique à l'échelle mondiale. Le gouvernement est fier d'accompagner cette filière, notamment à travers des initiatives structurantes comme Vision 2035 », a affirmé le ministre Christopher Skeete.

Optonique et ses partenaires ressortent de cet événement galvanisé par l'appui du milieu et du gouvernement, notamment du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). Ensemble, ils entendent poursuivre les travaux pour permettre au Québec de tirer pleinement parti des retombées économiques, scientifiques et stratégiques de la photonique.

À propos d'Optonique

Optonique - Le Pôle d'excellence en optique-photonique, est un organisme à but non lucratif qui contribue au rayonnement de la photonique québécoise. Optonique est né de la volonté des entreprises, des centres de recherche et des institutions d'enseignement, de se regrouper pour accroître leur capacité d'innovation par la collaboration. Depuis 2017, Optonique mobilise et fait rayonner toute l'expertise québécoise dans le secteur des technologies de la lumière.

SOURCE OPTONIQUE

Pour information : Steve Flanagan, [email protected], 514 916-2512, Optonique - www.optonique.com