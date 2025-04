Montréal accueillera le sommet Lumière 2025 : la photonique québécoise dévoile sa Vision 2035

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Optonique, le pôle d'excellence en optique-photonique du Québec, est fier d'annoncer la tenue de la deuxième édition de Lumière - Le sommet de l'industrie photonique, présenté par INO et son incubateur Quantino, le 15 mai 2025 à l'Hôtel Le Westin à Montréal.

La photonique au Québec en bref

La photonique est la science de la lumière et de son utilisation : téléphones cellulaires, montres intelligentes, chirurgie et épilation laser ainsi que microscopes relèvent tous d'innovations photoniques et remplacent progressivement d'anciennes technologies.

: téléphones cellulaires, montres intelligentes, chirurgie et épilation laser ainsi que microscopes relèvent tous d'innovations photoniques et remplacent progressivement d'anciennes technologies. La photonique s'intègre à plusieurs secteurs économiques dont : la défense, l'intelligence artificielle, l'énergie, la santé et l'espace.

: la défense, l'intelligence artificielle, l'énergie, la santé et l'espace. L'industrie de la photonique contribue à 3,5 G$ du PIB du Québec.

Montréal est un pôle nord-américain de la photonique.

Le plus grand rassemblement de l'industrie photonique au Québec

À l'heure où les technologies de la lumière sont appelées à jouer un rôle de premier plan dans les secteurs stratégiques du Québec, cet événement d'envergure réunira les dirigeant•e•s d'entreprises, décideurs publics et partenaires institutionnels pour discuter des enjeux stratégiques et des opportunités de croissance de la filière de la photonique.

Temps fort de l'événement : Optonique dévoilera la Vision 2035 de l'industrie québécoise de la photonique, une feuille de route ambitieuse visant, entre autres, à doubler la contribution de la filière au PIB du Québec d'ici dix ans.

« La Vision 2035, c'est notre appel collectif à miser sur le plein potentiel de la photonique. Cette industrie est l'un des piliers technologiques du 21e siècle et le Québec a tout en main pour en devenir un leader mondial. Lumière 2025 sera l'occasion de se projeter ensemble vers cet avenir, avec ambition et cohérence », déclare Alessandro Gasparini, président du conseil d'administration d'Optonique.

« Le Québec possède un écosystème photonique d'une richesse exceptionnelle, à la croisée de l'innovation, de la recherche et de l'entrepreneuriat. La Vision 2035 d'Optonique incarne cette volonté collective de faire de la photonique un moteur stratégique de notre économie. Les Québécois peuvent être fiers de soutenir cette filière d'avenir et de la position du Québec comme leader mondial des technologies de la lumière », ajoute Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

« Plus que jamais, nous devons soutenir l'innovation et renforcer nos secteurs stratégiques afin que les entreprises d'ici se démarquent davantage sur la scène internationale. La photonique, dont le potentiel est illimité, jumelée à l'intelligence artificielle, constitue un moteur essentiel pour transformer nos entreprises et dynamiser notre économie dans un contexte commercial mondial en profonde mutation », a mentionné monsieur Alain Chandonnet, président-directeur général de INO.

Parmi les têtes d'affiche de cette édition

C'est une programmation haute en couleurs mise de l'avant. Plusieurs acteurs majeurs bien installés au Québec, dont Ansys, IBM, GHG Sat, Ciena, CAE, Castor Optics, ABB et GHGSat, se prononceront sur les forces et les enjeux de l'industrie photonique québécoise.

Christopher Skeete , ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval , prononcera une allocution et participera à une séance de questions-réponses avec les participants.

, prononcera une allocution et participera à une séance de questions-réponses avec les participants. Stéphane Drouin, PDG d'Anges Québec , partagera son expertise sur les dynamiques de croissance, le capital de risque, les fusions et acquisitions.

, partagera son expertise sur les dynamiques de croissance, le capital de risque, les fusions et acquisitions. Brian Gallant , PDG de Space Canada et premier ministre du Nouveau-Brunswick de 2014 à 2018, animera un panel dédié aux technologies spatiales.

animera un panel dédié aux technologies spatiales. Jesse Vincent-Herscovici , PDG d'Axelys, discutera des moyens pour stimuler la commercialisation d'innovations de nos laboratoires universitaires aux côtés d'Odile Liboiron-Ladouceur, professeure en photonique à l'Université McGill et détentrice de sept brevets.

Optonique invite toutes les parties prenantes de l'écosystème photonique à participer à cet événement majeur pour contribuer au rayonnement de l'industrie québécoise sur la scène internationale.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site web officiel de l'événement au : https://www.optonique.ca/lumiere/

À propos d'Optonique

Optonique - Le Pôle d'excellence en optique-photonique, est un organisme à but non lucratif qui contribue au rayonnement de la photonique québécoise. Optonique est né de la volonté des entreprises, des centres de recherche et des institutions d'enseignement, de se regrouper pour accroître leur capacité d'innovation par la collaboration. Depuis 2017, Optonique mobilise et fait rayonner toute l'expertise québécoise dans le secteur des technologies de la lumière.

