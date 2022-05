MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW/ - Optimum Groupe financier a dévoilé une performance financière solide lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe Optimum inc. le 29 avril 2022.

Pour une troisième année consécutive, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. Pour l'exercice écoulé, le rendement sur les capitaux propres s'élève à près de 12,5 %. Soulignons également que les primes nettes ont progressé de 17 %.

Par ailleurs, les actifs sous gestion au Canada, aux États-Unis et en France totalisent près de 8,5 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2021.

Malgré les effets négatifs de la pandémie sur la mortalité, le secteur de l'assurance et réassurance de personnes se démarque tout de même avec de très bons résultats et une croissance notable des primes nettes, alors que le secteur de l'assurance de dommages continue de générer d'excellents résultats de souscription.

« Nos indicateurs de performance sont très positifs et reflètent le travail rigoureux de nos équipes d'experts dévouées à continuer d'assurer avec succès la sécurité financière de nos clients et partenaires dans un contexte inédit combinant le prolongement d'une pandémie et des taux d'intérêts historiquement bas, » commente Anabelle Blondeau, vice-présidente du conseil et présidente et chef de la direction, Groupe Optimum inc.

« Nous poursuivons et intensifions nos travaux en recherche et développement pour matérialiser des projets TI innovants, notamment en technique actuarielle et en souscription médicale, dans une perspective d'amélioration continue de notre agilité. Nous restons à l'écoute des besoins évolutifs de nos clients et partenaires, et avons à cœur l'épanouissement et le mieux-être de nos employés. » elle ajoute.

Optimum Groupe financier a également décerné le Prix de l'Entreprise Optimum 2021 à deux sociétés gagnantes ex aequo : Optimum Réassurance inc. pour l'augmentation de son volume de primes nettes et l'amélioration de son rendement sur les capitaux propres, ainsi qu'Optimum Vie S.A. pour l'augmentation de son volume d'affaires et ses très bons résultats financiers. Ce prix annuel reconnaît la contribution exceptionnelle d'une filiale à la performance globale du Groupe.

À propos d'Optimum Groupe financier

Optimum Groupe financier est dédié à la sécurité financière de ses clients depuis plus de 50 ans. International et à propriété privée, il est diversifié dans les secteurs de l'actuariat conseil, de l'assurance générale, de l'assurance vie, de la gestion d'actifs, de l'immobilier, de la réassurance de personnes, et des technologies de l'information. Le Groupe compte plus de 620 employés dans ses filiales opérant principalement à travers le Canada, aux États-Unis et en France. Son chiffre d'affaires atteint près de 1,1 milliard de dollars canadiens et ses actifs totaux s'élèvent à 6 milliards de dollars canadiens. www.optimumfinancier.com

