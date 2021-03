Optimisation et allègement du processus d'octroi de places en services de garde éducatifs à l'enfance. Un excellent départ

BROSSARD, QC, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - Espace MUNI accueille positivement l'annonce du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, visant l'accélération du processus d'octroi de places en centres de la petite enfance et l'appui supplémentaire au démarrage de projets. Cette annonce répond aux préoccupations ressorties dans le cadre des travaux de notre réseau de municipalités et de MRC membres, en partenariat avec l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Les bénéfices de cette annonce vont directement aux familles de jeunes enfants du Québec.

« Il était évident, pour nous et les élues et élus du Québec, que les délais n'étaient plus raisonnables. C'est donc primordial de les réduire. Nous pensons que ces améliorations permettront aux services de garde éducatifs à l'enfance de s'implanter plus rapidement dans nos municipalités. De plus, avec la possibilité d'un prêt au démarrage, s'ajoute de la flexibilité à des démarches trop rigides jusqu'à présent. C'est une bonne nouvelle pour nos jeunes familles et ça laisse entrevoir que les consultations à venir sur le livre blanc seront bien orientées », précise Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de Brossard.

Les membres d'Espace MUNI doivent s'assurer que les besoins des familles et de leurs enfants soient comblés sur leur territoire : il s'agit d'un élément de base à la poursuite de leur développement économique. C'est pourquoi l'organisation se positionne en privilégiant l'accessibilité et la qualité des services de garde et leurs valeurs ajoutées au développement social des municipalités. En ce sens, l'accélération du processus d'octroi de places en centres de la petite enfance correspond aussi à cette position de l'organisme.

« Il faut continuer à penser aux moyens d'accélérer et de rendre plus flexibles les processus administratifs. Mais il faut aussi écouter les municipalités, leurs avis et leurs demandes doivent être pris en compte dès le départ dans les dossiers de développement de places. Tenant compte de leur rôle de gouvernement de proximité, les municipalités détiennent les connaissances de leur territoire et des besoins de leur population. Elles ont les leviers nécessaires à la réalisation de projets novateurs et uniques, elles sont donc un partenaire de premier plan. Notre rôle d'accompagnement des municipalités se concilie très bien avec notre rôle de partenaire du ministère de la Famille. Le ministre Lacombe peut compter sur nous pour la suite des travaux », conclut Mme Assaad.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) et le Carrefour action municipale et famille (CAMF). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

