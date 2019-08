Opti-Tech Scientific va représenter Buehler au Canada assurant des prestations spécialisées : soutien clients, ventes et service

LAKE BLUFF, Illinois et TORONTO, 7 août 2019 /CNW/ - Buehler, une division d'ITW, annonce avoir conclu un partenariat avec Opti-Tech Scientific, important fournisseur canadien d'équipements scientifiques, sa spécialité étant la microscopie optique/numérique, la métallographie et la dureté. Ce partenariat assure aux clients Buehler au Canada une assistance locale couvrant tous leurs besoins en produits et services métallographiques.

Équipement d’essais de métallographie et de dureté, consommables et service : l’équipe Opti-Tech (Toronto) est prête à vous aider. (PRNewsfoto/Buehler)

Concrètement, Opti-Tech va proposer les solutions métallographiques de Buehler -- la gamme complète -- pour la préparation d'échantillons, la caractérisation des matériaux et les essais de dureté. De même, les clients, outre l'accès à une équipe d'experts chevronnés, bénéficieront d'un soutien aux ventes local, d'un service après-vente pressant et d'une exécution rapide des commandes grâce à un entrepôt garni de consommables, situé dans la région de Toronto. D'autre part, Opti-Tech aura un centre de distribution à Toronto, d'où seront approvisionnées toutes les provinces canadiennes, ainsi qu'un bureau de vente à Vancouver. En clair, les clients Buehler disposeront assurément de produits et de services de premier ordre.

Commentant le partenariat, Benjamin Mangrich, directeur commercial de Buehler pour les Amériques, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Opti-Tech, un distributeur exceptionnel fort de son savoir technique approfondi, son équipe de service expérimentée et ses normes exemplaires. Qui plus est, l'équipe Opti-Tech connaît bien les produits Buehler et les exigences uniques des clients Buehler. Ce partenariat est donc mutuellement bénéfique tant pour Buehler et nos clients que pour Opti-Tech. »

De son côté, Martin Howells, président d'Opti-Tech, a déclaré : « Nous sommes honorés de pouvoir prendre en main la gamme de produits d'essai métallographique Buehler et de dureté Wilson. Étant une société axée sur les solutions, nous promettons aux clients Buehler une assistance sans compromis, une équipe de vente dédiée, des spécialistes d'application compétents et une installation, une formation et un service après-vente experts. Notre équipe compte des professionnels chevronnés en métallographie, et nous nous réjouissons à la perspective de faire profiter à tout le Canada de cet immense héritage. » Pour toute demande de renseignements, rendez-vous sur notre site https://opti-tech.ca/contact/, écrivez-nous à l'adresse info@opti-tech.ca ou appelez le bureau principal en Ontario au 1-905-239-9987.

À propos d'Opti-Tech

Opti-Tech Scientific Inc., fondée en 1989, à l'origine une société de service et d'étalonnage de microscopes, est aujourd'hui un important fournisseur d'équipements scientifiques, se spécialisant dans la microscopie optique/numérique, la métallographie et la dureté. Outre les produits Buehler, Opti-Tech propose également une gamme complète d'instruments scientifiques et d'accessoires d'autres grands fabricants, notamment Leica, Lumenera et Hitachi High Tech.

À propos de Buehler

Buehler, une division d'ITW, est un fabricant industriel mondial de consommables à valeur ajoutée et d'équipement de préparation d'échantillons de matériaux et de la gamme de testeurs de dureté Wilson ainsi que les prestations connexes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.buehler.ca, au Canada, ou sur www.buehler.com, aux États-Unis, ou encore, communiquez avec Buehler à l'adresse marketing@buehler.com ou au 1-847-295-6500.

