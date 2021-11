Mettant en vedette près de 100 expériences de voyage offertes par Expedia, Hotels.com et Vrbo, des marques de voyage réputées

MONTRÉAL, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Expedia®, Hotels.com® et Vrbo®, des géants du secteur du voyage, unissent leurs forces pour dévoiler leur tout premier guide de cadeaux de voyages pour les Fêtes, créé pour rivaliser avec les articles les plus populaires du Vendredi fou et du Cyberlundi. Ces marques d'Expedia Group présentent également des offres incroyables qui seront en vigueur avant ces deux soldes, notamment une réduction de 30 % sur des hôtels pour les membres à compter du 16 novembre ainsi que l'accumulation de jusqu'à quatre fois les points Récompenses sur l'application mobile Expedia et du double des étampes Hotels.com Rewards à partir du 23 novembre1.

« Des études ont démontré qu'investir dans les expériences nous rend plus heureux que d'amasser des biens et que créer de nouveaux souvenirs après tant de temps sans se voir est plus important que jamais auparavant, » a dit Melanie Fish, experte en voyages et chef des relations publiques des marques Expedia. « Nous voulions permettre aux gens d'offrir le voyage en cadeau à leurs amis et aux membres de leur famille ou de s'offrir ce cadeau au lieu de se tourner vers des biens matériels en ce Vendredi fou. C'est pour cette raison que notre guide de cadeaux de voyages met en vedette des expériences incontournables avec un excellent rapport qualité-prix. »

Les prix ne sont pas garantis et peuvent varier en fonction des réductions, des dates et de la disponibilité*.

LE TOUT PREMIER GUIDE DE CADEAUX DES FÊTES EN SON GENRE

Les experts en voyages chez Expedia, Hotels.com et Vrbo ont examiné leurs offres afin de créer un guide de cadeaux regorgeant d'expériences de voyages uniques partout dans le monde. Le coût de ces séjours est semblable à celui que les voyageurs s'attendent à payer pour des produits populaires lors du Vendredi fou et du Cyberlundi. De plus, les membres peuvent profiter de tarifs encore plus avantageux pour certains de ces hôtels à compter du 16 novembre.

Des séjours de deux nuits à un prix inférieur à celui d'une montre intelligente (400 $ CA)

Des séjours de deux nuits à un prix inférieur à celui d'un téléviseur (650 $ CA)

Séjours de deux nuits à un prix inférieur à celui de bijoux fins (1 300 $ CA)

OFFRES DU VENDREDI FOU ET DU CYBERLUNDI

Le solde du Vendredi fou d'Expedia et de Hotels.com est en vigueur du 16 au 29 novembre et propose une réduction de 30 % sur des milliers d'établissements hôteliers sélectionnés ainsi que des réductions spéciales sur des croisières. Au cours de ce solde, les clients n'ont qu'à ouvrir une session ou à se créer un compte pour parcourir les offres du plus grand événement de l'année réservé aux membres.

Au cours de la dernière semaine du solde, les membres Récompenses Expedia et Hotels.com Rewards profitent d'avantages supplémentaires. Ils obtiennent quatre fois les points sur l'application mobile Expedia et le double des étampes Hotels.com Rewards du 23 au 29 novembre.

Inscrivez-vous aux programmes Expedia Récompenses et Hotels.com Rewards gratuitement afin de tirer parti des avantages réservés aux membres tout au long de l'année.

CONSEILS POUR PROFITER PLEINEMENT DU VENDREDI FOU ET DU CYBERLUNDI

Suivez ces conseils pour tirer pleinement parti de la réservation d'un voyage :

RÉSERVEZ À PARTIR DE L'APPLICATION Trouvez des tarifs avantageux en tout temps grâce aux réductions pour les membres affichées sur les applications Expedia et Hotels.com. Celles-ci vous permettent également d'avoir les détails de votre itinéraire, le soutien dont vous avez besoin et des sources d'inspiration à portée de main. Les voyageurs qui réservent des propriétés de vacances avec Vrbo profitent également de la garantie Réservation en toute confiance.

Trouvez des tarifs avantageux en tout temps grâce aux réductions pour les membres affichées sur les applications Expedia et Hotels.com. Celles-ci vous permettent également d'avoir les détails de votre itinéraire, le soutien dont vous avez besoin et des sources d'inspiration à portée de main. Les voyageurs qui réservent des propriétés de vacances avec Vrbo profitent également de la garantie Réservation en toute confiance. RÉSERVEZ DES TARIFS FLEXIBLES La flexibilité est primordiale pour les voyages prévus au cours des Fêtes et de l'hiver.

La flexibilité est primordiale pour les voyages prévus au cours des Fêtes et de l'hiver. Vous pouvez réserver des séjours remboursables avec Expedia et Hotels.com en appliquant le filtre « annulation sans frais » à vos résultats de recherche.



Essayez d'éviter de choisir des tarifs aériens restrictifs ou non remboursables. Expedia vous permet de comparer les tarifs facilement au cours du processus de réservation en vous indiquant ce qui est compris et ce qui ne l'est pas avec votre billet d'avion, notamment la sélection des sièges, les bagages enregistrés et la possibilité de modifier votre choix. En payant un peu plus cher, vous pourrez partir l'esprit tranquille, ce qui est inestimable pendant les Fêtes.



Profitez de la souplesse des politiques d'annulation de certaines propriétés de vacances proposées sur Vrbo. La politique la plus flexible offerte sur Vrbo permet aux voyageurs d'annuler leur réservation jusqu'à 14 jours avant leur arrivée et d'obtenir un remboursement complet.

REGROUPEZ VOS PRODUITS DE VOYAGE POUR ÉCONOMISER ENCORE DAVANTAGE Si vous réservez plusieurs produits de voyage en même temps, notamment une voiture de location, une activité ou un hôtel avec votre vol, vous pourriez économiser sur votre voyage.

Si vous réservez plusieurs produits de voyage en même temps, notamment une voiture de location, une activité ou un hôtel avec votre vol, vous pourriez économiser sur votre voyage. RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES DERNIÈRES RESTRICTIONS DE VOYAGE Comme les restrictions changent quotidiennement ou hebdomadairement, il peut être difficile de rester au fait des plus récentes directives relatives à la COVID-19. Servez-vous de l'outil Conseils de voyage - COVID-19 d'Expedia pour en savoir plus sur les avertissements et les restrictions en place à votre lieu d'origine et à votre destination relativement aux voyages en temps de COVID-19.

Notes à l'intention des rédacteurs en chef :

Le bien-être des voyageurs est notre priorité. Expedia réalise que les répercussions de la pandémie de COVID-19 à l'échelle mondiale continuent de toucher les voyageurs de partout, et comprend l'importance de respecter les restrictions gouvernementales ainsi que les règles de distanciation physique. Les voyageurs peuvent visiter les pages de ressources relatives aux voyages en temps de COVID-19 d'Expedia, de Hotels.com et de Vrbo pour obtenir des renseignements et ainsi prendre des décisions éclairées quant à leur voyage.

* À compter du 9 novembre 2021. Le prix des hôtels et des propriétés de vacances présenté dans les guides de cadeaux s'applique aux séjours de deux nuits du 11 au 13 février 2022.

À propos de nous

Expedia®.com est l'un des plus grands sites de voyages offrant un service complet au monde. Il permet à des millions de voyageurs par mois de planifier des séjours et de réserver des produits de voyage grâce à une importante sélection de tarifs aériens, d'offres d'hébergement, de voitures de location et d'activités abordables.

Hotels.com® est le site de réservation d'hébergements le plus avantageux. Il s'agit d'un guichet unique grâce auquel les voyageurs peuvent parcourir les tarifs, les commodités ainsi que la disponibilité d'hôtels du monde entier. Les membres du programme Hotels.com® Rewards obtiennent des nuits gratuites et profitent d'économies instantanées et de prix exclusifs.

Vrbo® permet aux familles de trouver et de réserver facilement l'hébergement qui leur convient, que ce soit un chalet rustique, un condo, une maison à la plage ou tout autre type d'habitation.

Expedia.com, Hotels.com et Vrbo ne sont que trois des marques d'Expedia Group proposant des voyages pour tous dans le monde entier.

1 Des conditions s'appliquent. Veuillez consulter les sites d'Expedia et de Hotels.com pour connaître tous les détails.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1682565/Combined_Logo.jpg

SOURCE Expedia.com, Hotels.com and Vrbo

Renseignements: [email protected], https://www.expedia.ca/

Liens connexes

https://www.expedia.ca/