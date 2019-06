Opsens Solutions élargit son portefeuille de propriété intellectuelle grâce à l'octroi d'un nouveau brevet aux États-Unis

QUÉBEC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a annoncé aujourd'hui qu'Opsens Solutions inc. (" Opsens Solutions "), sa filiale en propriété exclusive, a obtenu un brevet pour un capteur de pression optique innovateur du United States Patent and Trademark Office (" USPTO ").

Le brevet n° 10,082,437 intitulé "Optical Pressure Sensor with Reduced Mechanical Stresses" décrit une conception innovante de capteur de pression à fibre optique visant à résoudre la dérive du capteur, l'un des problèmes majeurs rencontrés avec les capteurs utilisés dans les environnements à haute pression. Testé par un laboratoire indépendant de renommée mondiale, ce nouveau capteur de pression à fibre optique a montré des performances inégalées de faible dérive lors de la mesure de variations infimes de la pression différentielle. Ce capteur est entièrement optique, sans composants électroniques ni câblages électriques, ce qui le rend particulièrement intéressant pour les applications aéronautiques et aérospatiales.

"Ce capteur fait l'objet d'une grande attention de la part de diverses industries, notamment de l'aéronautique et de l'aérospatiale, plus particulièrement pour les applications de surveillance de carburant d'avion, étant 100 % optique, totalement insensible aux interférences électromagnétiques et d'une précision exceptionnelle. Une autre génération de ce capteur est déjà en développement pour mesurer d'autres paramètres du carburant d'avion, tels que la température et les contaminants du carburant comme l'eau," a déclaré Gaétan Duplain, président d'Opsens Solutions.

Opsens Solutions est aussi heureuse d'annoncer que ces solutions de capteurs à fibre optique seront exposées au SIAE Le Bourget 2019, le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique comme la FFR et le dPR en cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 60 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

Opsens, par l'entremise de sa filiale Opsens Solutions (www.opsens-solutions.com), exerce également des activités industrielles dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions innovatrices de capteurs à fibres optiques pour des applications critiques telles que celles de l'industrie aéronautique et aérospatiale.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

