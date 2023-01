QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - OpSens inc. (« OpSens » ou la « Société ») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une société spécialisée en instrumentation médicale en cardiologie offrant des solutions innovatrices basées sur sa technologie optique brevetée, annonce les résultats du vote suivant son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue virtuellement le mardi 24 janvier 2023 à 10 h 00 (l'« Assemblée »).

1. Élection des administrateurs

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, les personnes suivantes ont été élues administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. Les résultats du vote sont indiqués ci-dessous :

Nom Votes en faveur Pourcentage des

votes en faveur Abstention de

votes Pourcentage

d'abstention de

votes Lori Chmura 40 748 192 90,82 4 116 887 9,18 Gaétan Duplain 44 722 648 99,68 142 431 0,32 Denis M. Sirois 27 567 754 61,45 17 297 325 38,55 Denis Harrington 40 588 181 90,47 4 276 898 9,53 Jean Lavigueur 44 719 670 99,68 145 409 0,32 Louis Laflamme 44 358 789 98,87 506 290 1,13 James Patrick Mackin 40 443 440 90,14 4 421 639 9,86 Alan Milinazzo 44 709 092 99,65 155 987 0,35

2. Nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., à titre d'auditeur indépendant pour le prochain exercice et autorisation des administrateurs à fixer sa rémunération

Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. a été nommé à titre d'auditeur indépendant de la Société pour l'exercice en cours, et les administrateurs sont autorisés à fixer sa rémunération, avec les résultats du vote suivants :

Auditeur indépendant Votes en faveur Pourcentage des

votes en faveur Abstention de

votes Pourcentage

d'abstention de

votes Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 54 367 086 96,22 2 136 023 3,78

Le rapport des résultats du vote est également disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos d'OpSens inc. ( www.OpSens.com ou www.OpSensmedical.com)

OpSens se concentre principalement sur la cardiologie. La Société offre un fil guide optique de mesure de pression, l'OptoWire qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 200 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens a récemment reçu l'autorisation de la FDA et de Santé Canada pour commercialiser le SavvyWire pour les procédures de remplacement transcathéter de la valve aortique (TAVI).

La procédure TAVI connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale, en raison du vieillissement de la population et des études récentes qui démontrent ses avantages pour un plus grand nombre de patients. Le marché mondial du TAVI est actuellement estimé à plus de 200 000 procédures et devrait atteindre 400 000 en 2027.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

