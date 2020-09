QUÉBEC, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - OpSens Inc. («OpSens» ou la «Société») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF), une compagnie axée sur la mesure physiologique en cardiologie interventionnelle, a annoncé aujourd'hui qu'elle participera à une présentation virtuelle et à une discussion informelle lors de la conférence virtuelle des investisseurs de croissance 2020 de Lytham Partners, mardi le 6 octobre 2020 à 15h00 HE (12:00 PM PT).

La présentation sera disponible sur OpSens Webdiffusion au moment de l'événement. Une rediffusion sera accessible par le même lien, une fois la présentation terminée et via OpSens Medical News-Events. L'information sur la conférence est disponible sur lythampartners.com.

La direction participera également à des réunions individuelles virtuelles. Pour organiser une réunion avec la direction, veuillez contacter Lytham Partners à [email protected]

Prenez note que cette conférence et la présentation ne se tiennent qu'en anglais.

À propos d'OpSens inc. (www.OpSens.com ou OpSensMedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique coronaire en cardiologie interventionnelle. OpSens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 100 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

OpSens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de mesure innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Renseignements: Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction ou Robin Villeneuve, CPA, CA, chef de la direction financière au 418.781.0333

