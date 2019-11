Opsens - Première utilisation clinique de l'OptoWire III après l'approbation de Santé Canada

QUÉBEC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a annoncé aujourd'hui la première utilisation clinique mondiale de l'OptoWire III, suite à l'approbation de Santé Canada.

L'OptoWire III est un fil guide coronarien incorporant un capteur optique de seconde génération pour la mesure physiologique vasculaire, comme la mesure de la réserve de débit fractionnaire ou Fractional Flow Reserve («FFR»). Ce fil guide de pression est conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions. L'approbation de Santé Canada a ouvert la voie à une première utilisation du produit par le cardiologue interventionnel Olivier F. Bertrand, du centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

"Opsens est heureuse d'offrir aux cardiologues, une version encore améliorée d'OptoWire," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction de la Société. "Bien que la haute performance de l'OptoWire II soit reconnue, notre équipe a rendu ce produit encore meilleur en répondant aux demandes d'utilisateurs pour satisfaire leurs besoins dans les lésions complexes, notamment dans les artères les plus tortueuses et calcifiées. Les médecins pourront désormais apprécier le design d'une maniabilité accrue, une meilleure robustesse et une extrémité souple plus courte," a ajouté M. Laflamme. "En plus des améliorations mécaniques de l'OptoWire, Opsens a également simplifié et optimisé la conception de son produit phare, conférant à la Société plus de contrôle et d'efficacité dans sa chaîne de production, ce qui se traduira par une amélioration de la marge bénéficiaire, a conclu M. Laflamme. "

Premier utilisateur mondial de l'OptoWire III, le Dr Olivier F. Bertrand a déclaré : "cette version améliorée de l'OptoWire pour la mesure physiologique offre une maniabilité exceptionnelle et une grande fiabilité qui facilitent significativement la procédure. L'évaluation des lésions les plus complexes est grandement simplifiée permettant un diagnostic de qualité et un traitement optimisé. La robustesse de l'OptoWire III, ainsi que la qualité de sa connexion optique permettent, encore plus aisément que la version précédente, d'évaluer la qualité de l'intervention à la fin de la procédure. Ce sont des avantages majeurs pour les cardiologues et les patients. La performance de l'OptoWire III est, à ce jour, inégalée."

En plus du Canada, Opsens a déposé des demandes d'approbation au Japon, aux États-Unis et en Europe.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique comme la FFR et le dPR en cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 80 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

Opsens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Renseignements: Louis Laflamme, CPA, CA, président et chef de la direction, 418.781.0333; Robin Villeneuve, CPA, CA, chef de la direction financière, 418.781.0333

